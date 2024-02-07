رئيس الحالات الحرجة بطب الأزهر مشرفا علي رعايات مستشفى الحوامدية

استقبل الدكتور وائل زكريا مدير عام مستشفي الحوامدية العام صباح اليوم الدكتور مصطفي أبوالعينين رئيس قسم الطوارئ والحالات الحرجة بكلية طب جامعة الأزهر.

وأشار مدير مستشفى الحوامدية الي نجاح الإدارة في اتمام التعاقد مع الدكتور مصطفي أبوالعينين بالإشراف الطبي علي أقسام رعايات مستشفي الحوامدية العام التي تتجاوز ٤٠ سرير رعاية والتي تعد من أكبر مستشفيات وزارة الصحة من حيث عدد أسرة الرعايات المركزة لذا وضعت إدارة المستشفي خطة للإرتقاء بالمنظومة الصحيه داخل المستشفي برعاية الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالجيزة وبتوجيهات الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة رئيس قطاع الطبي العلاجي.

أضاف الدكتور وائل زكريا مدير مستشفي الحوامدية أن ادارة المستشفى تسعي دائماً لتقديم خدمة طبية متميزة مؤكدا علي وجود خطط طموحه في عدد من ملفات التطوير بالاضافة الي عدد من القرارات العامة والتي تتعلق بدعم جميع أقسام المستشفي موضحا ان تعاقد ادارة المستشفى مع أحد اكبر واهم أطباء الرعايات بمصر للإشراف علي رعايات المستشفي سوف يصب في مصلحة المرضي والارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المستشفي.