OPPO ونوكيا توقعان اتفاقية لتبادل تراخيص براءات الاختراع

أعلنت OPPO، الشركة العالمية الرائدة في الأجهزة والهواتف الذكية، أنها وقعت اتفاقية تبادل تراخيص براءات الاختراعات مع شركة نوكيا على المستوى العالمي، وتتضمن تلك الاتفاقية براءات الاختراعات الخاصة بتكنولوجيات الجيل الخامس والعديد من الابتكارات الأخرى الخاصة بتقنيات الاتصال الخلوية. وتتبع الاتفاقية قيام الشركتان بتسوية كل الأمور القانونية المتعلقة بتك البراءات، واتفقت الشركتان أن تكون الشروط المُحددة للاتفاقية سرية.

قال فنج يينج، رئيس قسم الملكية الفكرية في شركة OPPO، "يُسعدنا توصلنا إلى اتفاقية لتبادل تراخيص براءات الاختراعات مع نوكيا على المستوى العالمي، والتي تغطي براءات اختراعات تكنولوجيات الجيل الخامس الرئيسية، وتعكس هذه الاتفاقية اعتراف واحترام الشركتين بحقوق الملكية الفكرية لكل شركة، وتُمهد الطريق للتعاون بين OPPO ونوكيا في المستقبل. وتستمر OPPO في تأييد رسوم الامتياز معقولة الأسعار والأسلوب طويل الأمد للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية والذي يدعم حل كل المشكلات من خلال المفوضات الودية والاحترام المُتبادل لقيمة كل حقوق الملكية الفكرية."

قالت جيني لوكاندر، رئيسة نوكيا تكنولوجيز، " يسعدنا أننا أبرمنا اتفاقية تبادل تراخيص البراءات مع OPPO، مما يعكس الاحترام المتبادل للملكية الفكرية لكل من الشركتين، فضلاً عن استثمارات نوكيا في البحث والتطوير ومساهماتها في تطوير المعايير المفتوحة. وتُعتبر OPPO واحدة من الشركات الرائدة في أسواق الهواتف الذكية حول العالم، ونتطلع للتعاون سوياً من أجل تقديم المزيد من الابتكارات لمستخدمي OPPO في مختلف البلاد في العالم. توفر هذه الاتفاقية الجديدة، بجانب اتفاقيات الهواتف الذكية الرئيسية الأخرى التي أبرمناها خلال العام الماضي، الاستقرار المادي طويل الأمد واللازم لأنشطة أعمالنا في مجال التراخيص والبراءات."

وتُعد OPPO أحد أهم مالكي براءات الاختراع الأساسية القياسية لتكنولوجيات الجيل الخامس، وأحد الشركات العالمية الرائدة في مجال ابتكار الأجهزة والهواتف الذكية، ولذلك فالشركة تُعد من المُبتكرين والمُنفذين للمعايير القياسية لتلك التكنولوجيات. بداية من 31 ديسمبر، 2023، قامت شركة OPPO بنشر براءات الاختراع القياسية لاتصالات الجيل الخامس في أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم، فضلاً عن أكثر من 5900 عائلة لبراءات الاختراع، وأكثر من 3300 براءة اختراع قياسية في مجال تكنولوجيات الجيل الخامس تم اعلانها للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات، هذا بجانب 11 ألف وثيقة تم تسليمها إلى مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP). وطبقاً لتقرير تكنولوجيات الجيل الخامس 2023، والذي أصدرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، بالإضافة إلى تقرير أصدرته مؤسسة IPlytics في أكتوبر 2023، تأتي OPPO ضمن أفضل الشركات على مستوى العالم من حيث قوة وتميز براءات اختراعات تكنولوجيات الجيل الخامس الأساسية.