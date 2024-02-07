دي دي تصل إلى 9 ملايين مستخدم في مصر

قال محمد حلمي رئيس الشؤون الخارجية في شركة دي دي، إن الشركة اختارت الانطلاق من الإسكندرية كمدينة كبيرة ولديها عدد كبير من السكان قبل دخول القاهرة في يناير 2022، بالإضافة إلى التوسع في 7 مدن أخرى في المحافظات.

أشار حلمي خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، أن دي دي وصلت إلى 9 مليون مستخدم، بالإضافة إلى إطلاق خدمات فيلكس ووصلني وطيران وسبيد.

أضاف حلمي أن دي دي توفر فرص كسب كبيرة تصل إلى 5000 جنيه أسبوعياً للسائقين بدوام كامل، و2000 أسبوعيا للسائقين بدوام جزئي، كما تقدم مكافآت للسائقين المجتهدين، بالإضافة إلى نظام التسعير الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي.

أشار إلى مركز الرحلات وهي ميزة جديدة تتيح للسائقين المرونة في اختيار الرحلات التي يفضلونها بالقرب منأماكن سكنهم.

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