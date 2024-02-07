إبسوس تكشف أسباب جذب دي دي للسائقين

قال محمد حلمي مدير الشؤون الخارجية في شركة دي دي، إن الشركة تعاونت مع ابسوس العالمية لأبحاث السوق في بحث على السائقين، بغرض فهم فهم سلوكهم.

أضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد الأربعاء، أن البحث تم إجراؤه في مصر على حوالي 900 سائق.

تابعت نهيرة الرشيدي من شركة ابسوس، أن الشركة قابلت 902 سائق ومدة الاستطلاع 18 دقيقة، والعمر من 18 إلى 65 عاماً وينتمون إلى جميع المستويات الاقتصادية.

أشارت إلى أن 51% من السائقين يمارسون عملهم بالإضافة إلى دي دي، و 32% تركوا عملهم لصالح العمل في الشركة، و14% تعرضوا التسريح من عملهم الأساسي، و3% طلاب يعتمدون على ديدي لمساعدتهم على مصروفات الدراسة.

أكدت أن 82% من السائقين أشاروا إلى تحسين الدخل السبب، و 68% يفضلون دي دي للمرونة، 54% لأغراض شخصية.

أوضحت أن السائقين اختاروا دي دي لسهولة الاستخدام والحصول على نسبة عادلة من الرسوم، الثقة في الشركة والاحترام بينهم وبين الركاب.

لفتت إلى أن دي دي تمنح السائقين مرونة في العمل بالإضافة إلى رعاية الأسرة مع الاستمرار في توليد الدخل.

قالت إن السائقين يمكنهم الموافقة أو رفض الطلبات، وكسب الأموال في الوقت المناسب، والقدرة على وضع جدول زمني مرن ومستقل للعمل.