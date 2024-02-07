بعمر الـ 62 عاما.. أماني ربيع: أحاول كسر أرقام قياسية للأعمار الأصغر مني في كأس العالم للقوة البدنية

أعربت أماني ربيع لاعبة منتخب مصر للقوة البدنية عن سعادتها بتحقيق ميداليتين ذهبيتين في منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 فبراير وحتي 9 من نفس الشهر الجاري.

وأوضحت أماني خلال تصريحاتها : بدأت ممارسة القوة البدنية وأنا في عمر ال 54 عاماً وحاليا عمري وصل لـ 62 سنة وحققت عدد من الميداليات العالمية في بطولات مختلفه أبرزها مستر أولمبيا حققت ذهبية وبرونزية في المنافسات .

وأكملت : أنا المصنفة الأولي عالميا حاليا في سني وكسرت رقم قياسي مسجل بأسمي في البطولة وحققت ميداليتين ذهبيتين حتي الان في كأس العالم للقوة البدنية في منافسات الديد ليفت والباور ليفت واسعي لتحقيق ميداليات أخر في الأيام المقبلة مع المنافسه في أعمار أصغر مني .

وأشارت أماني أن استضافة مصر للبطولة تمنح فرصة لأكبر عدد من اللاعبين لخوض المنافسات واكتساب خبرات وذلك لأن تكلفة السفر حاليا مرتفعه وبالتالي يكون صعب على اللاعبين السفر.

وأردفت المصنفة الأولي عالميا : نأمل استضافة عدد كبير من البطولات في السنوات المقبلة خاصةً وأن الاتحاد الدولي علم قدرات مصر على الاستضافة بعد نجاح البطولة العام الماضي التي أقيمت في الغردقة وايضاً نجاح هذه البطولة.

وأختتمت أماني ربيع تصريحاتها قائلة : المصريون يتصدرون اللعبة حاليا وكل اللاعبين في العالم يعلمون قدرات اللاعبين المصريين ويأتون للمنافسه معهم وتحقيق أرقام قياسية مثلهم.