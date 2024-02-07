وقف تمويل أونروا سيؤثر على الفلسطينيين في لبنان (فيديو)

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، دعا الدول التي علقت مساعداتها للأونروا إلى إعادة النظر في هذا الأمر، خصوصا في لبنان الذي يضم عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحصلون على مساعدات وخدمات كبيرة من أونروا في قرابة 12 مخيما، وينتشرون في مختلف الأراضي اللبنانية من خدمات صحية وتعليمية ومساعدات مالية.

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

وقال مراسل “القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أكد أنه سيجلس مع الدول التي قررت تعليق مساهماتها في أونروا لشرح طبيعة الوضع في لبنان، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة اللبنانية سواء الاقتصادية أو المالية أو السياسية.

الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية

وتابع أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وهناك أكثر من 19 جهة أعلنت وقف تمويلها للأونروا، لذلك فهي غير قادرة على تقديم خدماتها للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.