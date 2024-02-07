عاجل
نهاد أبو القمصان تطالب بأقصى عقوبة لوالد طفلتي الأسانسير
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وقف تمويل أونروا سيؤثر على الفلسطينيين في لبنان (فيديو)

أونروا
أونروا

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، دعا الدول التي علقت مساعداتها للأونروا إلى إعادة النظر في هذا الأمر، خصوصا في لبنان الذي يضم عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحصلون على مساعدات وخدمات كبيرة من أونروا في قرابة 12 مخيما، وينتشرون في مختلف الأراضي اللبنانية من خدمات صحية وتعليمية ومساعدات مالية.

txt

أبوالغيط يدعو لتكثيف العمل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

txt

حماس تقترح تبادل الأسرى وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة

 حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

وقال مراسل “القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أكد أنه سيجلس مع الدول التي قررت تعليق مساهماتها في أونروا لشرح طبيعة الوضع في لبنان، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة اللبنانية سواء الاقتصادية أو المالية أو السياسية.

 الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية

وتابع أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وهناك أكثر من 19 جهة أعلنت وقف تمويلها للأونروا، لذلك فهي غير قادرة على تقديم خدماتها للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

الجريدة الورقية