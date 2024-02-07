كيشو ينضم إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أفريقيا للمصارعة

انضم محمد إبراهيم السيد "كيشو" لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية مساء أمس إلى معسكر الفراعنة المقام حاليا في أوزبكستان رفقة مدربه الدكتور محمد إبراهيم .

ويخوض منتخب مصر الوطني الأول للمصارعه الرومانية معسكرا مغلقا في أوزبكستان، حتى يون 17 فبراير الجاري، استعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر على الصالة الدولية، ببرج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 14 وحتى24 مارس المقبل.

وتتكون بعثة منتخب المصارعه الرومانية من:



كمال عبدة، مدير فنيا وإبراهيم نصر وياسر صقر مدربين بجانب 7 لاعبين وهم:

مومن حسين وهيثم فهمى و مصطفي حسين ومحمود خالد ومحمد مصطفي و محمد جبر وعبد اللطيف منيع،، و محمد إبراهيم كيشو و مدربه محمد إبراهيم.

وسافر صباح اليوم اللاعب جمال عبد الناصر لاعب منتخب مصر للمصارعه الحرة إلى الصين للانضمام إلى معسكر منتخب مصر بعد انهاء اجراءات الحصول علي التأشيرة و تصريح السفر الخاص به.

وكان منتخب مصر الوطني الأول للمصارعه الحرة قد دخل معسكرا مغلقا في الصين ويستمر حتى الاول من مارس المقبل.

وتضم بعثة منتخب مصر للمصارعة كل من:

محمود مصطفي. مديرا فنيا وقائم بأعمال ريس البعثة بجانب 8 لاعبين وهم:

عبد الرحمن محمد وجمال عبد الناصر وعمر امين وشهاب امام وعمرو رضا وأحمد خالد ومصطفي جبر وضياء جودة.