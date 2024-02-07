ماستركارد تتعاون مع بنوك مصر لتعزيز النمو الاقتصادي المبتكر والمستدام

تتعاون ماستركارد مع شركة بنوك مصر (EBC)، المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، في خطوة هامة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، حيث يهدف التعاون الى تعزيز المدفوعات الرقمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، تعاونت ماستركارد مع البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر لدعم تنفيذ القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع من خلال إتاحة البنية التحتية اللازمة للبنوك المصدرة في مختلف أنحاء البلاد المتوقع إطلاقه في 2024.

قال طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر: "تعتبر شركة بنوك مصر الذراع التكنولوجية للبنك المركزي المصري لتطوير وتشغيل نظم المدفوعات ودعم التحول إلى وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، ويمثل التعاون بين ماستركارد وشركة بنوك مصر مرحلة هامة في تطور نظم المدفوعات في مصر. فقد عملنا بشكل مشترك على تطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية، وإنشاء نظام للمحافظ الالكترونية بالإضافة إلى اتخاذ خطوات هامة في مجال الترميز. إننا نؤمن بأهمية النماذج الناجحة للشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية؛ ونثق في انعكاسها على تطور مستقبل الحلول الرقمية في مصر."

قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "على مدى العقدين الماضيين أتاحت ماستركارد العديد من حلول دفع مبتكرة لدعم الشمول المالي في مصر، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مستقبل رقمي شامل. إن تعاوننا مع شركة بنوك مصر سيساهم في تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في مصر."

وأكد أحمد ربيع، المدير التنفيذي لشركة بنوك مصر: "يأتي التعاون مع ماستركارد تتويجا للتعاون المستمر بين الجانبين والذي يأتي بدوره في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة نحو تطوير آفاق التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، نشعر بالتفاؤل إزاء تعاوننا والذي يقوم على الحضور العالمي البارز الذي تتمتع به ماستركارد والبنية التكنولوجية الحديثة التي طورتها الشركة على مدار سنوات، ونتطلع إلى إطلاق عصر جديد من خدمات المدفوعات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة للملايين من العملاء."

قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "تسعى ماستركارد من خلال هذا التعاون إلى تعزيز استراتيجيتها في مجال المدفوعات وتوظيف خبراتها العالمية لاستكمال البنية الأساسية لنظم المدفوعات التي طورتها شركة بنوك مصر بنجاح. نهدف معاً إلى إيجاد حلول جديدة وطرق دفع مبتكرة تعتمد على البنية التحتية للمدفوعات بشكل مباشر في مصر".