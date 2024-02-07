نون تتخطى مليار زائر في العام

كشف رجل الأعمال محمد العبار، مؤسس منصة التجارة الإلكترونية "نون"، أن عدد زوار المنصة يتخطى مليار زائر في العام، وأن خدمة عملاء المنصة تتلقى نحو 80 ألف مكالمة في اليوم.

وقال خلال كلمته في فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" الذي انعقد في يومي 3 و4 فبراير الجاري: "عبر نون نتمكن من بيع أربعة ملايين منتج. وبينما يتلقى مركز خدمة العملاء في إعمار 500 مكالمة يومياً بشأن أعمال الصيانة المختلفة للوحدات، يتلقي نون 80 ألف مكالمة في اليوم، وهو ما يعكس السرعة المذهلة لنون مقارنة بإعمار".

أضاف: "كان هدفنا عندما بدأنا نون الوصول إلى 100 مليون زائر، وذلك في الوقت الذي كان فيه عدد زوار مول دبي حوالي 105 مليون زائر في العام، واليوم يأتينا أكثر من مليار زائر في العام، الفرق هنا أن عدد زوار مول دبي لا يزيد إلا بنسبة 5% في العام، وعدد زوار نون ينمو بنسبة 30% في السنة وهو ما يعكس القوة العقلية غير المحدودة داخل الشركة".