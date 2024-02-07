"الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز البداري في أسيوط

شهدت قرية النواميس بمركز البداري بمحافظة أسيوط، مراسم الصلح بين عائلتين من أبناء العمومة في خصومة ثأرية دامت ٥ سنوات، وهما آل سلامة البرغوتي أولاد أحمد محمد عبدالعال وأولاد حسانين محمد عبدالعال؛ بقرية النواميس التابعة لمركز البداري وجري خلالها تقديم الكفن كرمز للعفو والصلح وبداية عهد جديد من السلم والأمان وإغلاق باب الخصومة نهائيا بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور مرتجى عبدالرؤوف، مدير عام الوعظ ، مدير منطقة الوعظ بأسيوط ،والشيخ سيد عبدالعزيز مدير الدعوة أمين عام بيت العائلة المصرية،و محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة وحضور المئات من أهالي القرية والقري المجاورة وقيادات تنفيذية وطبيعية ورجال المصالحات بالأزهر الشريف .

بدأت فعاليات جلسة الصلح بآيات من الذكر الحكيم، وكلمات من بعض الحضور من رجال الأزهر الشريف والوعظ، ولجان المصالحات، ثم تقديم الكفن، وترديد قسم الصلح، والإقرار بعدم العودة إلى المشاحنات والخصومة مرة أخرى، وتم قراءة سورة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين وجميع الحضور ، معلنين بذلك إنهاء الخصومة بينهم والعودة للسلام وحقن الدماء والموافقة على شروط لجنة المصالحات .

جاء ذلك عقب تقريب وجهات النظر من أعضاء لجنة المصالحات التي ضمت الشيخ حسني فولي حمدان، عثمان فكري نقيب المحامين، محمد على حسن مرسي عضو لجنة المصالحات، ولجنة التحقيق التي ضمت المستشار طارق الديب رئيس لجنة مصالحات محافظة الجيزة، والعمدة حسين صالح عمدة بني صالح، أحمد أبوعيشة عضو لجنة التحقيق بمحافظة الجيزة، تم التوافق والتراضي بين أطراف العائلتين، وتمكنت من إنهاء الخصومة، عن طريق تقديم الكفن.

يذكر أن الخصومة الثأرية ترجع لعام 2019 إثر خلافات الجيرة بين العائلتين التي راح ضحيتها شخص ووقوع بعض الإصابات.

كما حضر الجلسة ، الشيخ إبراهيم محمد جمعة مدير التوجيه بمنطقة وعظ أسيوط، الشيخ محمد جلال رئيس بيت العائلة بالبداري وساحل سليم، حسين غريب رئيس الوحدة المحلية بالنواميس، الشيخ خالد سيد خميس واعظ عام بالأزهر، الشيخ حسن أبوزيد صادق واعظ عام بساحل سليم، محمد خلف الله كعك عضو لجنة المصالحات، سامح علي حسين زهيري عضو لجنة المصالحات، وحيد محمد سليمان عمدة قرية النواميس، العمدة عصام طلعت عون، العمدة نعمان أحمد فتحي نعمان، عضو مجلس النواب السابق، مجدي الزهيري عضو لجنة المصالحات، محمود عبدالنعيم خليفة عضو لجنة المصالحات، والعديد من رجال الدين والمصالحات بمركزي البداري وساحل سليم ومحافظة أسيوط