وزارةالرياضة وجهاز تنمية المشروعات ينفذان دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشبا( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم تنفيذ دورة ( ابدأ وحسن مشروعك ) SYB بمحافظة الفيوم نادى الصفوة الرياضى.

وتهدف تلك التدريبات إلى تدريب رواد الأعمال على وصف فكرة المشروع ودراسة السوق وتحليل الاحتياجات والدراسة التسويقية والفنية، ودراسة خطة المشروع، تحديد تكلفة المبيعات والمنتج والانتاج، العمالة، الإهلاك، التدفق النقدي، قائمة الدخل التقديرية، والشكل القانوني للمشروع.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الشباب والفتيات ليصبحوا أصحاب مشروعات والقضاء علي مشكلة البطالة، وتغيير ثقافة العمل الحر من خلال تشجيع الشباب والفتيات علي تنفيذ أفكارهم الخاصة باقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب الجاد في تحقيق مشروعه، مشيراً إلى الإهتمام بنشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب علي المشروعات الصغيرة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للشباب الجاد في تحقيق مشروعه، والتي تمكنهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.