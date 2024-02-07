فتح Bluesky للجميع والتخلص من قائمة الانتظار

يقوم Bluesky، بديل تويتر مفتوح المصدر، بالتخلص من قائمة الانتظار الخاصة به وفتح منصته اللامركزية للجميع. تضم الخدمة، التي تم افتتاحها في مرحلة تجريبية في الربيع الماضي، حاليًا ما يزيد قليلاً عن 3 ملايين مستخدم، على الرغم من أن هذا العدد قد يرتفع بسرعة الآن حيث لا يحتاج المستخدمون المحتملون إلى دعوة للانضمام.

إنها لحظة مهمة بالنسبة إلى Bluesky، التي بدأت كمشروع داخلي في Twitter التابع لجاك دورسي (أنهت Bluesky ارتباطها بالكيان المعروف الآن باسم X بعد استحواذ Elon Musk على الشركة، على الرغم من أن Dorsey عضو في مجلس إدارة Bluesky). تعد الشركة جزءًا من حركة متنامية. لوسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية، والتي يقول المؤيدون إنها يمكن أن تعالج العديد من أوجه القصور في المنصات التي يتم التحكم فيها مركزيًا مثل Facebook وX وTikTok.

يقول جاي جرابر، الرئيس التنفيذي لشركة Bluesky، لموقع Engadget: "نحن نؤمن حقًا أن مستقبل الشبكات الاجتماعية يجب أن يكون مفتوحًا ولا مركزيًا". "هذا شيء نعتقد أنه جيد للمحادثة العامة بشكل عام."

بالنسبة لأولئك الذين فاتهم دورة الضجيج الأولى لـ Bluesky في الربيع الماضي، فإن الخدمة تشبه من الناحية الوظيفية خدمة X وThreads. منشوراته - التي يشار إليها بمودة من قبل بعض المستخدمين الأوائل باسم "Skeets" - يتم ضبطها افتراضيًا على جدول زمني زمني، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين أيضًا متابعة العديد من الخلاصات الخوارزمية الأخرى التي أنشأها زملاؤهم المستخدمين. قريبًا، ستتبع الشركة نهجًا مشابهًا للإشراف على المحتوى، مما يسمح لجهات خارجية بإنشاء "خدمات التصنيف" الخاصة بها لمحتوى Bluesky.

لا تزال الخدمة أصغر بكثير من معظم نظيراتها ولا تحتوي حتى الآن على ميزة المراسلة المباشرة. لكنها أصبحت ملاذاً لعدد من مستخدمي تويتر البارزين وغيرهم ممن يبحثون عن المزيد من المشاعر الغريبة على تويتر وأقل من إيلون ماسك.

يشبه إلى حد كبير الطريقة التي تم بها بناء Mastodon والخدمات الأخرى في العالم على بروتوكول ActivityPub، يعمل Bluesky على معيار مفتوح المصدر خاص به يسمى AT Protocol. في الوقت الحالي، Bluesky الوحيد هو إصدار الخدمة التي أنشأتها شركة Bluesky. لكن هذا سيتغير قريبًا، حيث تخطط الشركة لبدء تجربة الاتحاد، والذي سيسمح للمطورين والمجموعات الأخرى بإنشاء مثيلاتهم الخاصة من Bluesky.

يقول جرابر: "يشبه البروتوكول واجهة برمجة التطبيقات (API) المفتوحة بشكل دائم". "وهذا يعني أن إبداع المطورين يمكن أن يصبح جامحًا نوعًا ما."

بالطبع، يبدو عالم بدائل تويتر مختلفًا إلى حد كبير منذ إطلاق Bluesky لأول مرة. نما تطبيق Meta's Threads إلى 130 مليون مستخدم منذ الصيف الماضي. بدأت Meta أيضًا في إتاحة بعض منشورات المواضيع على Mastodon، وهي الخطوة الأولى نحو جعلها متوافقة مع بقية دول العالم.

لكن على الرغم من أن Threads قد تظهر بعض الدعم لبروتوكولات مفتوحة المصدر، إلا أن هذا ليس مثل اللامركزية، كما يقول جرابر. "إذا تم دمجهم مع ActivityPub، فستظل تستخدم تطبيقًا مملوكًا لفيسبوك مع هذه النافذة الصغيرة إلى عالم أكثر انفتاحًا، ولن يكون من السهل مغادرته. نأمل أن يتيح عالم AT Protocol للأشخاص إمكانية التنقل بين التطبيقات المختلفة والخدمات المختلفة بشكل أسهل كثيرًا."