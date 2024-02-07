Mozilla Monitor يحذف المعلومات الشخصية المسربة من الويب مقابل رسوم

تطرح Mozilla أداة يمكنها مراقبة وسطاء البيانات تلقائيًا بحثًا عن معلوماتك الشخصية وحذف أي من تفاصيلك المكشوفة منهم. يتوسع Mozilla Monitor Plus في خدمة Mozilla Monitor (المعروفة سابقًا باسم Firefox Monitor)، والتي تتيح لك معرفة متى يتم تضمين عنوان بريدك الإلكتروني في عملية خرق البيانات.

تهدف هذه الخدمة المدفوعة الجديدة، والتي تكلف 9 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو 107.88 دولارًا أمريكيًا سنويًا، إلى التأكد بشكل استباقي من بقاء معلوماتك الشخصية خارج أكثر من 190 موقعًا لوسطاء البيانات. وتقول موزيلا إن هذا يمثل ضعف عدد وسطاء البيانات الذين يراقبهم منافسوها. سيتلقى المشتركون تنبيهات بشأن خرق البيانات أيضًا.

لقطة شاشة لأداة مراقبة Mozilla، توضح عدد البيانات الشخصية التي قامت بإزالتها من الإنترنت نيابة عن المستخدم.

موزيلا

للحصول على فهم أفضل لمدى انتشار المشكلة، يمكنك الحصول على فحص مجاني لمرة واحدة يمكن أن يوضح لك ما إذا كانت بياناتك قد تم الكشف عنها وأين تم الكشف عنها. للقيام بذلك، ستحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب Mozilla وتقديم اسمك ومدينتك وولايتك الحالية وتاريخ ميلادك وعنوان بريدك الإلكتروني. وتقول موزيلا إنها ستقوم بتشفير هذه البيانات، والتي تشير إلى أنها أقل قدر من المعلومات المطلوبة للحصول على النتائج الأكثر دقة. ستسلط الأداة أيضًا الضوء على المعلومات من "خروقات البيانات عالية الخطورة" - مثل أرقام الضمان الاجتماعي وتفاصيل بطاقة الائتمان والمعلومات المصرفية - إلى جانب النصائح حول كيفية فحص تلك البيانات.

Mozilla Monitor وMonitor Plus متاحان فقط للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي. تقدم جوجل أداة مماثلة. إذا قمت بالتسجيل في إصدار Mozilla، فيمكنك أيضًا الوصول إلى الميزات بما في ذلك المصادقة الثنائية وأداة الاسم المستعار للبريد الإلكتروني Firefox Relay وMozilla VPN.