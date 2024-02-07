Elden Ring للهواتف المحمولة قيد العمل في Tencent

وفقًا لرويترز، تعمل شركة Tencent على تطوير لعبة Elden Ring للهواتف المحمولة. على ما يبدو، إذا تم المضي قدمًا في خطة شركة التكنولوجيا التي يقع مقرها في Shenzhen، فسيحصل المشجعون على عنوان مجاني للعب مع عمليات شراء داخل التطبيق، على غرار لعبة gacha Genshin Impact. يعد هذا خروجًا تامًا عن لعبة تقمص الأدوار Elden Ring الأصلية، والتي تُباع بسعر 60 دولارًا منذ البداية ولا يتم تحميلها بالمعاملات الدقيقة.

هذه تقريبًا كل التفاصيل التي نشرتها رويترز - وفقًا لمصادر المؤسسة الإخبارية، كان التقدم في المشروع بطيئًا، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى اللعبة. هذا إذا تم إصدار اللعبة: فقد أوقفت Tencent مؤخرًا تطوير لعبة Nier للهواتف المحمولة التي طال انتظارها والتي كانت قيد العمل لمدة عامين. وبحسب ما ورد لم تتمكن Tencent من العثور على نموذج لتحقيق الدخل يسمح لها باسترداد ما كلفته الشركة لترخيص الامتياز من Square Enix، بالإضافة إلى ما ستنفقه لإكمال المشروع.

اشترت شركتا Tencent وSony حصة 30 بالمائة من FromSoftware، المطور الياباني وراء Elden Ring، في عام 2022. كما حصلت الشركة الصينية أيضًا على حقوق الترخيص لتطوير اللعبة في ذلك الوقت وشكلت فريقًا يضم "بضعة عشرات من الأشخاص" للعمل. على النموذج الأولي. تقول رويترز إن Tencent تأمل في إعطاء دفعة لمكتبتها القديمة من الألعاب من خلال عنوان جديد، وواحدة تعتمد على لعبة ناجحة للغاية مثل Elden Ring لديها القدرة على أن تصبح ناجحة.