مشروع قانون جديد في أمريكا لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على حزمة المساعدات الطارئة التي اقترحها في الأساس الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة كل من إسرائيل وأوكرانيا والفلسطينيين في غزة، وتايوان وبعض الحلفاء الآسيويين بالإضافة إلى تأمين الحدود الأمريكية.

خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين

وقال مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن هذه الحزمة التي سيصوت عليها اليوم خضعت للعديد من التعديلات على مر الأشهر الماضية؛ بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين وما بين الرئيس بايدن والكونجريس.

وتابع أن الخلافات كانت من حيث المبدأ على التصويت على كل هذه الأغراض في حزمة واحدة، فالجمهوريون يريدون الفصل بين هذه الأمور ويريدون التصويت على حزمة الحدود وحدها ومساعدات إسرائيل وحدها وهكذا، وهو الخلاف الذي أدى إلى تعطيل هذه الحزمة حتى الآن.

زيادات لإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية

واستطرد: "الحزمة الآن ارتفعت إلى 118 مليار دولار، ارتفاعا من 106 مليارات دولار بالمقترح الأساسي، وهذه الزيادة ستتضمن زيادات لإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية وهي القضية التي تشهد خلافات كبيرا في واشنطن.