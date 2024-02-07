كيفية إعداد Apple Pay على iPhone الخاص بك

تعد Apple Pay إحدى خدمات الدفع الرقمية الأكثر شعبية في العالم، حيث تتيح للمستخدمين شراء الأشياء على تطبيقات iOS والويب وفي الحياة الواقعية.

يمكنك استخدامها للدفع باستخدام iPhone وApple Watch وiPad وMac، وهي مقبولة لدى الآلاف والآلاف من تجار التجزئة. والشيء الرائع في Apple Pay هو أنها تقوم في الواقع بتحويل شرائح بطاقات الخصم/الائتمان إلى رقمنة، مما يمنح الأشخاص خيار الدفع بدون تلامس. كل ما عليك فعله هو وضع هاتفك أو مراقبته أمام المحطة.

ومع ذلك، لا يمكنك القيام بأي من هذه الأشياء حتى تقوم بإعداد Apple Pay على جهازك. وإليك كيفية القيام بذلك.

كيفية إعداد Apple Pay على iPhone

تم تصميم Apple Pay في الأصل كمنصة للهواتف المحمولة فقط، لذا فإن إعدادها على جهاز iPhone الخاص بك سيساعدك في التعامل مع كل الأجهزة الأخرى التي تمتلكها. لإعداد Apple Pay على هاتفك، أضف بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان إلى تطبيق Wallet.

1. افتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone الخاص بك. ابحث عن أيقونة المحفظة الملونة أو ابحث في محتويات الهاتف للعثور عليها.

2. اضغط على زر إضافة بطاقة. قد تتم مطالبتك بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك، لذا قم بذلك.

3. حدد البطاقة. سيسألك التطبيق عن نوع البطاقة التي تدخلها، لذا انقر على الخصم أو الائتمان.

4. أدخل معلومات البطاقة. يمكنك القيام بذلك يدويًا أو عن طريق وضع البطاقة بحيث تظهر في إطار الكاميرا. يتيح ذلك للهاتف التقاط صورة للبطاقة.

5. يمكنك أيضًا النقر على "البطاقات السابقة". يتيح لك النقر على "البطاقات السابقة" اختيار أي بطاقات استخدمتها في الماضي لإدخالها في Apple Pay. ستحصل على قائمة بالبطاقات المحتملة عبر عمليات الشراء التي تتم باستخدام معرف Apple الخاص بك والتعبئة التلقائية في Safari. بمجرد النقر على البطاقة، قم بالمصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID.

6. فكر في خيارات أخرى. يتيح لك Apple Pay أيضًا إدخال رخص القيادة ومعرفات الدولة وبطاقات النقل.

7. أنهي الأمر. بمجرد الانتهاء، توجه إلى الإعدادات لإجراء التعديلات النهائية. اضغط على الخيار المفضل لديك لمعرفة الطريقة التي تريد أن تظهر بها بطاقتك. يمكنك جعل البطاقات تظهر على الشاشة عند النقر المزدوج على الزر الجانبي أو زر الصفحة الرئيسية.

8. هذا كل شيء. يمكنك الآن شراء الأشياء عن طريق سحب نسخة رقمية من بطاقتك.

كيفية إعداد Apple Pay على Apple Watch

تتكامل Apple Watch مع Apple Pay للحصول على خيار دفع مريح للغاية، حيث أنك لا تحتاج حتى إلى هاتفك بالقرب منك. إليك كيفية الإعداد على ساعتك الذكية.

1. أمسك هاتفك. تكون هذه العملية أسرع إذا كان لديك بالفعل بطاقة تم إدخالها في جهاز iPhone الخاص بك، ولكننا سنرشدك خلال كلا الإجراءين.

2. توجه إلى تطبيق الساعة. إذا كان لديك بطاقة مخزنة بالفعل، فافتح تطبيق Watch. اضغط على ساعتي ثم Wallet وApple Pay.

3. يجب أن تشاهد قائمة البطاقات المتاحة. اضغط على "إضافة" بجوار البطاقة التي تريدها، ثم أدخل رمز CVV، وهو الرقم الموجود في الخلف. هذا كل شيء. يجب أن تكون قادرًا على استخدام ساعتك لإجراء الدفعات.

4. افتح تطبيق Wallet على ساعتك. إذا كنت تقوم بإدخال البطاقة يدويًا على الساعة الفعلية، فابدأ بفتح تطبيق Wallet. اضغط على زر المزيد من الخيارات ثم أضف بطاقة.

5. أدخل تفاصيل البطاقة. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإدخال تفاصيل بطاقتك المختلفة.

6. أنهي الأمر. بمجرد الانتهاء، عد إلى تطبيق Wallet. اضغط على المزيد من الخيارات، متبوعة بالبطاقة الافتراضية. ابحث عن البطاقة التي أدخلتها للتو وانقر عليها لتعيينها كبطاقة افتراضية. أنت جاهز للذهاب.

كيفية إعداد Apple Pay على جهاز iPad

جهاز iPad هو في الأساس جهاز iPhone كبير، لذا فإن عملية الإعداد متشابهة. لا يمكنك استخدام جهاز Apple اللوحي في محطة دفع فعلية، ولكنه خيار رائع لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت.

1. افتح الإعدادات. توجه إلى الإعدادات واضغط على Wallet وApple Pay.

2. اضغط على إضافة بطاقة. قد يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك. اجعل بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك في متناول يديك.

3. اضغط على بطاقة الخصم أو الائتمان ثم متابعة. تمامًا كما هو الحال مع iPhone، يمكنك إدخال تفاصيل البطاقة يدويًا أو السماح لكاميرا الجهاز اللوحي بالتقاط صورة للبطاقة.

4. فكر في البطاقات المستخدمة مسبقًا. يمكنك أيضًا النقر على "البطاقات السابقة" وتحديد البطاقات التي استخدمتها في الماضي. سيؤدي هذا إلى ظهور قائمة بالبطاقات المحتملة. اضغط على البطاقة وقم بالمصادقة باستخدام Touch ID.

كيفية إعداد Apple Pay على جهاز Mac

تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام Mac أيضًا أمرًا محظورًا لمحطات المبيعات الفعلية، وذلك لأسباب واضحة. ومع ذلك، فإنه لا يزال مفيدا ul أن يكون لديك Apple Pay كخيار عند شراء الأشياء عبر الإنترنت. إليك كيفية الإعداد.

1. توجه إلى إعدادات النظام. على جهاز Mac الخاص بك، توجه إلى إعدادات النظام. بعد ذلك، انقر فوق Wallet وApple Pay.

2. اضغط على إضافة بطاقة. سيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام معرف Apple الخاص بك. أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك ثم ارجع إلى Wallet & Apple Pay.

3. أدخل تفاصيل البطاقة. انقر فوق "إدخال تفاصيل البطاقة يدويًا" وأدخل معلومات الدفع الخاصة بك في الحقول المناسبة، أو ضع البطاقة أمام كاميرا الكمبيوتر الخاص بك بحيث تظهر في الإطار. سيقوم الكمبيوتر بالتقاط صورة وتسجيل جميع البيانات ذات الصلة. تحقق جيدًا للتأكد من أن كل شيء يبدو على ما يرام.

4. يمكنك أيضًا استخدام البطاقة المسجلة بالفعل لدى Apple. من المفترض أن تشاهد قائمة بالبطاقات التي أدخلتها مسبقًا للاستخدام في iTunes Store أو App Store. انقر على البطاقة المطلوبة وأدخل رمز الحماية عندما يُطلب منك ذلك.

5. هذا كل ما في الأمر. راقب حساب Apple ID الخاص بك. إذا قمت بتسجيل الخروج من حسابك للسماح لشخص آخر باستخدام الكمبيوتر، فقد يتعين عليك إعداد Apple Pay مرة أخرى.

هذا كل شيء. تم إعداد Apple Pay وجاهز للاستخدام. قمنا أيضًا بإعداد دليل حول كيفية استخدام الخدمة بمجرد إعدادها.