شبانة: إتحاد الكرة تجاهل توجيه الشكر لمودرن فيوتشر

أبدى الإعلامي محمد شبانة، غضبه الشديد من تصرفات اتحاد كرة القدم، وما قاموا به تجاه محمد يوسف بالإضافة لعدم توجيه أي شكر لنادي مودرن فيوتشر.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة عرض على محمد يوسف تعيينه مديرًا إداريًا للمنتخب الوطني، تخيلوا أن مدرب له قيمته ومكانته وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يتم عرض هذا المنصب عليه، ولم يُصدق ما يحدث".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة رشح طارق سليمان لتدريب حراس المرمى، كما تم تعيين احمد الكأس ضمن منصب المدرب العام، وحسام حسن اشترط الاعلان الفوري ومن ثم الحديث عن تشكيل الجهاز المعاون، ولم يتم الاتفاق على أي أمور تعاقدية، فهو كان يرى أن هؤلاء (ناس غير مضمونة). ويتراجعون عن تصريحاتهم بعد دقائق.

وتابع: "حسام حسن سبق له قيادة منتخب الأردن وحقق معه نتائج جيدة، واتحاد الكرة كان يعتقد أننا سنقوم بـ(التطبيل) باختيار التوأم لقيادة المنتخب، وسوف يتم التغاضي عن انتقادهم، يجب أن نعلم كيف يعمل هؤلاء ومن ثم الحديث عن المدرب الجديد، ولا يوجد أي فكر أو تخطيط للكرة المصرية، هناك أمور فاقت العشوائية".

وأكد: "التاريخ سوف يُسقط الفترة التي عمل فيها مجلس ادارة اتحاد الكرة الحالي، كانوا ينتظرون "تطبيل" الناس اليوم بعد تعيين حسام حسن، ما حدث خيبة إدارية واضحة، واصبح يطلق على هؤلاء (اتحاد الضحك حاليا)".

ووجه شبانة الشكر إلى إدارة نادي مودرن فيوتشر، خصوصا أن اتحاد (الهزار والضحك) لا يعلم البروتوكول المحدد عند التفاوض مع مدير فني مرتبط بعقد مع نادٍ، الذي وقع عقدًا معه قبل عشرة أيام فقط، وكان يجب في البيان توجيه الشكر لفيوتشر ورئيسه لـ وليد دعبس بعد الموافقة على انتقال حسام حسن لتدريب الفراعنة.