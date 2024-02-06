تحديث PS5 لوحدات تحكم DualSense يوفر صوتًا أفضل

سيُسهل التحديث التجريبي الأخير لجهاز PlayStation 5 سماع ما يحدث في لعبتك. أعلنت شركة Sony Interactive Entertainment (SIE) عن تحديث البرنامج، والذي سيمكن وحدات التحكم اللاسلكية DualSense وDualSense Edge من إنتاج صوت أعلى حتى تتمكن من سماع الأصوات داخل اللعبة والمحادثات الصوتية بشكل أكثر وضوحًا.

بالإضافة إلى منح وحدات التحكم القدرة على إنتاج أصوات أعلى، فإن التحديث يعزز أيضًا ميزة إلغاء الضوضاء. يشير إعلان سوني إلى أن وحدات التحكم لديها الآن مدخلات أفضل للميكروفون، وذلك بفضل نموذج التعلم الآلي الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي. سيمنح نظام PS5 القدرة على قمع ضوضاء الخلفية، مثل صوت اللعبة نفسه، مما يسمح لصوتك بالمرور بوضوح وتحسين جودة الدردشات الصوتية ككل.

يوفر التحديث تحسينات غير متعلقة بالصوت لجهاز PS5 أيضًا، بما في ذلك خيار ضبط مؤشر طاقة وحدة التحكم ضمن "Beep and Light" في إعدادات النظام. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيمنحك إمكانية الوصول إلى أدوات مشاركة الشاشة التي يمكنك استخدامها كمشاهد للتفاعل مع طريقة اللعب الخاصة بالمضيف. هل تريد جذب انتباه المضيف وجعله يلاحظ عنصرًا معينًا في اللعبة؟ يوجد مؤشر يمكنك تحريكه أو استخدامه لرسم خط على الشاشة وتمييز الكائنات في اللعبة. ستتمكن أيضًا من إرسال تفاعلات الرموز التعبيرية لشاشة المضيف. يتم تمكين هذه الأدوات التفاعلية الجديدة لشاشة المشاركة بشكل افتراضي، ولكن يمكنك دائمًا إيقاف تشغيلها في الإعدادات. لاحظ أنها لن تعمل إلا إذا كان لديك أنت والمضيف إمكانية الوصول إلى الميزات التجريبية بالفعل. في الوقت الحالي، يتم طرح الترقيات فقط لمستخدمين محددين في بلدان معينة، لكن SIE تخطط لإصدارها لجميع لاعبي PS5 حول العالم في الأشهر المقبلة.