Nintendo ترفع أرقام مبيعات وحدات تحكم Switch المتوقعة

في عمر سبع سنوات تقريبًا، لا يزال لدى Nintendo Switch حياة متبقية - لدرجة أن Nintendo رفعت أرقام مبيعاتها المتوقعة للسنة المالية الحالية. في بيان أرباح الربع الثالث، أعلنت الشركة أنها زادت مبيعات Switch المتوقعة من 15 مليونًا إلى 15.5 مليونًا. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب إجمالي صافي المبيعات في الربع الثالث الذي ارتفع بمقدار 29.9 مليار ين ياباني (201.1 مليون دولار) وصافي أرباح قدره 6.4 مليار ين ياباني (43.1 مليون دولار) أعلى من توقعات نينتندو. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن صافي المبيعات في الربع الثالث أفضل من المتوقع، إلا أن الرقم لا يزال أقل بنسبة ستة بالمائة عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2022.

من المحتمل أن تؤدي بعض الألعاب المفضلة القديمة والألعاب الجديدة إلى زيادة مبيعات Switch الإضافية. صدرت لعبة Super Mario Bros. Wonder من نينتندو في أكتوبر وحققت 11.96 مليون وحدة مباعة. ثم كان هناك فيلم Super Mario Bros.، الذي تم إصداره في أبريل في دور العرض وأثار الاهتمام بالعناوين القديمة مثل Mario Kart 8 Deluxe وإصدارات 2023 مثل The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، حسبما ذكرت الشركة.

تأتي توقعات مبيعات Switch المحسنة في الوقت الذي ينتظر فيه اللاعبون بفارغ الصبر خليفة Switch. على الرغم من أن نينتندو لم تصدر أي معلومات جوهرية حتى الآن، إلا أن نظام الألعاب سيتم إطلاقه في وقت ما من هذا العام (وسيواجه سوقًا أكثر ازدحامًا بكثير من سابقه عندما يحدث ذلك). يُزعم أن المطورين ألقوا نظرة خاطفة على Switch 2 (لعدم وجود اسم محدد) خلف أبواب مغلقة في Gamescom في أغسطس 2023. وقيل إنهم شاهدوا نسخة من The Legend of Zelda: Breath of the Wild بمعدل إطارات ودقة أعلى. من عروض Switch الأصلية. وبحسب ما ورد عرض العرض التوضيحي أيضًا محرك Unreal Engine 5 لجهاز Switch القادم، وتتبع الأشعة، وتقنية ترقية DLSS من NVIDIA، وجودة مرئية مماثلة لتلك الموجودة في PS5 وSeries X.