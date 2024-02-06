أزمة تواجه مستخدمي Apple Vision Pro والحل في المتجر

هل يمكنك أن تتخيل الاضطرار إلى إرسال جهاز بقيمة 3499 دولارًا عبر البريد لأنك نسيت رمز المرور الذي رشحته لتتمكن من استخدامه؟ قد يتعين على العملاء الذين اشتروا Apple Vision Pro القيام بذلك إذا نسوا رمز المرور الخاص بأجهزتهم. وفقًا لبلومبرج، كانت الشركة تخبر المشترين أن الطريقة الوحيدة لإعادة ضبط الرموز الخاصة بهم هي الذهاب إلى متجر Apple Store أو إرسال سماعات الواقع المختلط الخاصة بهم بالبريد إلى دعم عملاء AppleCare. ستقوم Apple بعد ذلك بإعادة تعيين الرموز الخاصة بها حتى يتمكنوا من استخدام أجهزتهم مرة أخرى.

وكما لاحظت بلومبرج، إذا أدخل المستخدم رمزًا غير صحيح عدة مرات، فسيتم تعطيل جهازه وسيتعين عليه الانتظار لفترة انتظار حتى يتمكن من المحاولة مرة أخرى. سيتعين عليهم مطالبة Apple بإعادة تعيين الرمز الخاص بهم إذا كانوا لا يزالون غير قادرين على تذكره بعد فترة الانتظار هذه، وسيؤدي مطالبة الشركة بذلك إلى مسح كل المحتوى الموجود على سماعات الرأس الخاصة بهم.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المستخدمين في منتدى مناقشة Apple ما زالوا محظورين على الرغم من أنهم أدخلوا رمز المرور الصحيح - ومن غير الواضح ما إذا كان هذا خطأ يؤثر على بعض الوحدات - لذا يمكن أن تحدث المشكلة لأي شخص. واستنادًا إلى بعض المنشورات الأخرى، يستخدم موظفو Genius Bar في Apple ملحقًا يسمى Developer Strap الذي تبيعه الشركة للمطورين مقابل 299 دولارًا لتوصيل سماعة الرأس بأجهزة iPad أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة لتتمكن من إعادة ضبطها. وفي حالة واحدة على الأقل، أفادت التقارير أن شركة Apple Geniuses فشلت في إعادة ضبط سماعة الرأس الخاصة بالمستخدم واضطرت إلى استبدالها تمامًا.

لا يزال من الممكن أن تتغير عملية تغيير رمز المرور الخاص بسماعات الرأس في المستقبل - فجهاز Vision Pro الذي تم إصداره مؤخرًا هو أول تكرار لفئة منتج جديدة تمامًا. ومن أجل أولئك الذين اشتروا واحدًا بالفعل، نأمل أن يتم تقديمه من خلال تحديث البرنامج بدلاً من تحسينه في الإصدار التالي.