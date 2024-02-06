Roblox تقدم ترجمة دردشة AI في الوقت الفعلي

تخدم Roblox حاليًا أكثر من 70 مليون مستخدم نشط يوميًا، ولا تزال قوية منذ إطلاقها في سبتمبر 2006 - منذ ما يقرب من 18 عامًا. ويتخذ فريق التطوير الآن خطوة أخرى إلى الأمام لتعزيز مجتمع المنصة الضخم، عن طريق توفير ترجمة الدردشة في الوقت الفعلي بالذكاء الاصطناعي لربط اللاعبين حول العالم. وفقًا لـ CTO Daniel Sturman، كان فريقه بحاجة إلى إنشاء "LLM (نموذج لغة كبير) للترجمة الموحدة والمعتمدة على المحولات" من أجل التعامل بسلاسة مع جميع اللغات الـ 16 المدعومة في Roblox، بالإضافة إلى التعرف على العامية والاختصارات الخاصة بـ Roblox. (علم هذا الكاتب للتو أن كلمة "obby" تشير إلى مسار عقبة في اللعبة).

ونتيجة لذلك، تعرض نافذة الدردشة دائمًا المحادثة بلغة المستخدم - مع زمن انتقال صغير يصل إلى حوالي 100 مللي ثانية، لذا فهي في الوقت الفعلي إلى حد كبير. يمكنك أيضًا الضغط على أيقونة الترجمة الموجودة على يسار كل سطر لرؤيتها بلغتها الأصلية. يدعي ستورمان أنه بفضل البنية الفعالة لنموذج اللغة والتدريب التكراري، فإنه "يتفوق على واجهات برمجة تطبيقات الترجمة التجارية على محتوى Roblox." سيقوم فريق التطوير لاحقًا بطرح أداة التعليقات للمساعدة في تحسين جودة الترجمة، بالإضافة إلى تحديثاته المستمرة مع أي عبارات جديدة يلتقطها على النظام الأساسي.

قامت Roblox ببناء نموذج لغوي كبير خاص بها لدعم ترجمة الدردشة في الوقت الفعلي لجميع اللغات الـ 16 على منصتها. يتعرف على اللغات العامية والاختصارات الخاصة بـ Roblox.



جهود الترجمة في Roblox لا تتوقف عند هذا الحد. ويضيف ستورمان أن فريقه يبحث بالفعل في الترجمة التلقائية "للنص الموجود على الصور والأنسجة والنماذج ثلاثية الأبعاد" والمزيد. نظرًا لأن Roblox يدعم الدردشة الصوتية، فإن المدير التنفيذي أيضًا يثير إمكانية ترجمة الدردشة الصوتية تلقائيًا، حتى يتمكن اللاعبون من جميع أنحاء العالم من التحدث بسلاسة مع بعضهم البعض بلغتهم الخاصة على المنصة. نظرًا لأن Samsung تقدم بالفعل ميزة مماثلة عبر Galaxy AI، فمن المحتمل ألا يمر وقت طويل قبل أن نسمع تحديثًا آخر من Roblox في هذا الصدد.