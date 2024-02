LG تقدم تجربة مجانية لمدة 3 أشهر لمنصة APPLE TV+

تقدم شركة LG Electronics (LG) إمكانية الوصول لمدة ثلاثة أشهر إلى منصة Apple TV+ مجانًا لمستخدمي تلفاز LG الذكي المؤهلين في 93 بلدًا.1 تتوفر التجربة المجانية لمدة 3 أشهر ضمن تطبيق Apple TV لأجهزة التلفاز الذكية المتوافقة من LG بدقة 4K و8K (طُرُز عام 2018 وما بعده) إلى جانب شاشات lifestyle من الطرازين StanbyME وStanbyME Go. سيسري هذا العرض لفترة محدودة من يوم 6 فبراير إلى 30 أبريل 2024.2



تقدم منصة Apple TV+ مسلسلات متميزة وأعمالاً درامية جذابة ومسلسلات كوميدية وأفلامًا روائية ساحرة وأفلامًا وثائقية مبتكرة وترفيهًا للأطفال والأسرة. تقدم منصة Apple TV+ مسلسلات عالمية شهيرة مثل “Monarch: Legacy of Monsters” و”Masters of the Air” و“Silo” و“Hijack” و”The Morning Show” و”Foundation” و“Slow Horses” وTed Lasso الحائز على عدة جوائز إيمي إلى جانب الأفلام الأصلية الحائزة على جوائز من Apple بما في ذلك “Killers of the Flower Moon” المرشح للحصول على 10 جوائز أوسكار من مارتن سكورسيس والعمل التاريخي الحائز على جائزة أوسكار لأفضل تصوير “CODA”.



تتميز أجهزة التلفاز الرائدة في الصناعة من LG بتقنية Dolby Vision وDolby Atmos لتقدم ترفيهًا منزليًا فائقًا ويستطيع مستخدمو التلفاز الذكي من LG الاستمتاع بمنصة Apple TV+ بدقة 4K مع تقنيتي Dolby Vision وDolby Atmos.3 إن أجهزة التلفاز المتميزة لعام 2024 من الشركة4 هي الأولى في المجال التي تدعم كلتا تقنيتي Dolby Vision وFilmmaker Mode، وهي تجربة سينمائية متاحة مع عناوين منصة Apple TV+ المعروضة باستخدام تقنية Dolby Vision.



تلتزم شركة LG بالارتقاء بتقنية المشاهدة إلى مستوى جديد عن طريق تقديم مجموعة واسعة من المحتوى والخدمات وجودة الصورة الرائدة في المجال والصوت الغامر. يستطيع مستخدمو التلفاز الذكي من شركة LG الاستفادة بسهولة من المجموعة الكاملة من المحتوى والخدمات التي تعرضها أجهزة التلفاز الذكية من الشركة مع منصة webOS المتعددة الاستخدامات والسهلة الاستخدام.