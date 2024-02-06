مفهوم العدالة الإجتماعية ضمن نقاشات المواطنة بالمنيا

شهدت مدرسة الإصلاح الزراعي بقرية الكفور إحدى قرى قطاع أبوعزيز بمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف.

والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، بالتعاون مع محافظة المنيا، وتضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "العدالة الإجتماعية" تحدث خلاله محمد عبد الظاهر عن مفهوم العدالة الإجتماعية ، موضحا أنها تعني قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية ، والحصول على حقوقهم في المجالات ، الصحية ، التعليمية ، والخدمية ، وغيرها لتحقيق المساواة.

من ناحيته أكد دكتور أمجد سيد، على ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين ، بإعتباره أحد القيم الجوهرية، والتي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة ، واختتم اللقاء المهندس حسين عثمان اللقاء ، بتعريف مفهوم المواطنة ، موضحا دور الدولة المصرية ، في تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

تلى ذلك ، ورشة تصميم لوحات فنية في حب الوطن ، وأخرى لتعليم أساسيات التلوين ، تدريب سوزان سمير ، واختتم اليوم المقام بإقليم وسط الصعيد الثقافي ، برئاسة ضياء مكاوي ، من خلال فرع ثقافة المنيا ، برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، بعرض مسرح عرائس بعنوان "الأمانة" ، إخراج محمد حسن.

جديرا بالذكر ، أن هيئة قصور الثقافة ، تنظم برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا ، ضمن برامج وزارة الثقافة ، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ، والشباب والرياضة ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية ، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة