اقبال كبير على دورات وفد الاسكندرية "المجانية" لطلاب الجامعات و المعاهد الاعلام



انطلقت اليوم الدورات "المجانية" لطلاب الجامعات و المعاهد العليا فى "مواد الإعلام و التعامل مع السوشيال ميديا" و اللغة العربية و الانجليزية ،والتى ينظمها حزب الوفد بالاسكندريه ، بإشراف معالى النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة العامة و السيد سعيد السكرتير العام للجنة، والتى شهدت اقبال كبير،وذلك بالمقر الرئيسى للوفد الكائن ٣٧شارع النبى دانيال بمحطة الرمل، و كان الوفد فى إطار خدمة "المجتمع السكندرى" نظم مجموعة كبيرة من الدورات و الورش التدريبية ،(بالمجان) لطلاب الجامعات و المعاهد العليا و المدارس من الشباب .ذلك فى إطار (خدمة المجتمع) و الشباب من (أعضاء حزب الوفد) للتأهيل لفرص العمل .

يحاضر فى الدورات و الورش متخصصين من الجامعات و الاعلام و التلفزيون المصرى .

والتى تشمل إعداد الشباب للعمل مراسل بالاعلام و القنوات الفضائية و صناعة الفيديو و المونتاج و التصوير الاحترافي ، و التعامل مع السوشيال ميديا ، كما تشمل الدورات تعليم اللغة العربية و الانجليزية و ورش لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة و التسويق الالكتروني.

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