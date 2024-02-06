الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اقبال كبير على دورات وفد الاسكندرية "المجانية" لطلاب الجامعات و المعاهد الاعلام

بوابة الوفد الإلكترونية


انطلقت اليوم الدورات "المجانية" لطلاب الجامعات و المعاهد العليا فى "مواد الإعلام و التعامل مع السوشيال ميديا" و اللغة العربية و الانجليزية ،والتى ينظمها حزب الوفد بالاسكندريه ، بإشراف معالى النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة العامة و السيد سعيد السكرتير العام للجنة، والتى شهدت اقبال كبير،وذلك بالمقر الرئيسى للوفد الكائن ٣٧شارع النبى دانيال بمحطة الرمل، و كان الوفد فى إطار خدمة "المجتمع السكندرى" نظم  مجموعة كبيرة من الدورات و الورش التدريبية ،(بالمجان) لطلاب الجامعات و المعاهد العليا و المدارس من الشباب .ذلك فى إطار (خدمة المجتمع) و الشباب من (أعضاء حزب الوفد) للتأهيل لفرص العمل  .

 يحاضر فى الدورات و الورش متخصصين من الجامعات و الاعلام و التلفزيون المصرى .

 والتى تشمل إعداد الشباب للعمل مراسل  بالاعلام و القنوات الفضائية و صناعة الفيديو و المونتاج و التصوير الاحترافي ، و التعامل مع السوشيال ميديا ، كما تشمل الدورات تعليم اللغة العربية و الانجليزية و ورش لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة و التسويق الالكتروني.

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الجريدة الورقية