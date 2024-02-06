علي غلاب يحقق ذهبية بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة بتونس

نجح علي غلاب لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، في الحصول على ذهبية بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا في تونس خلال الفترة ما بين 5 وحتى 7 فبراير الجاري، وذلك عقب الفوز على مواطنه محمود أشرف حلمي في المباراة النهائية.

وتمكن غلاب من الفوز بنتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة في لقاء ماراثوني ليحقق بذلك الميدالية الذهبية بينما يفوز محمود أشرف حلمي بالميدالية الفضية.

وكان قد استطاع كل من علي غلاب ومحمود أشرف حلمي الوصول للمباراة النهائية بعد أن اكتسح محمود نظيره بطل المغرب ماريوس بنشات 4-0 في نصف النهائي، فيما فاز علي غلاب على بطل الجزائر سامي خروف بنتيجة 4-2 في الدور ذاته.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات بالبطولة كل من مروة الهضيبي وهند فتحي والاء يحيى وأميرة يسري ورؤى الناغي، فيما ضم فريق الرجال كل من علي غلاب ومحمود أشرف حلمي ومحمد شومان وخالد عصر وعبدالرحمن حجاجي.

ويترأس البعثة المتواجدة حاليا في تونس، حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة فيما يقود الفريق فنيا عماد مصيلحي المدرب العام لمنتخب مصر.