أفتتاح معرض أسطنبول الدولى للسياحة والسفر بمشاركة قوية من مجموعة الباتروس للفنادق





أفتتح اليوم معرض أسطنبول الدولى للسياحة والسفر بمشاركة قوية وجناح مميز لمجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية الرائدة في مجال الضيافة في مصر والمغرب والمملوكة لرجل الأعمال كامل ابو على والجدير بالذكر أن مجوعة بيك الباتروس أعلنت عن مشاركتها في معرض اسطنبول الدولي للسفر والسياحة ٢٠٢٤ الذي سيقام في الفترة من ٦ - ٩ فبراير الجاري في مدينة اسطنبول بتركيا بجناح مميز فى رسالة واضحة بأن المجموعة تساند السياحة المصرية فى كل المعارض السياحية الدولية الخارجية ..

وفى نفس الاطار أشاد محمد عيد سليمان - مدير التسويق الاقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق باليوم الأول للمعرض وبكثافة الحضور من الشركات B2B وبالتنظيم المميز من الشركة العارضة و بحضور كبار المسئولين الأتراك وقد عقدت مجموعة بيك الباتروس للفنادق العديد من الاجتماعات مع كبريات شركات السياحة التركية لتحفيز الطلب على السفر الى مصر وبالأخص شرم الشيخ التى يعشقها الأتراك وبالطبع يأتى أزدياد الطلب على المنتج المصرى السياحى كأولى ثمار إجراءات تسهيل التأشيرات السياحية لمصر من السياح الاتراك سواء على شرم الشيخ أو الغردقة ..

والجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس قد شاركت في معرض جدة الدولي للسفر والسياحة 2024 والذى أقيم فى الفترة من ٢٨ - ٣٠ يناير الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

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