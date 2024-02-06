ريلمي تطلق سلسلة نوت 50 قريباً.. هل ستقدم سعر منافس

أطلقت ريلمي سلسلة نوت الجديدة كليًا في سوقها الأول، وكان المنتج الأول هو ريلمي نوت 50، جهازٌ حدد معايير عالية في فئته بأفضل جودة للشريحة، وأرق تصميم أنيق، ومقاومة للماء IP 54، وضمان للتشغيل السلس لمدة 48 شهرًا دون تعطل. استُقبل ريلمي نوت 50 بحفاوة بالغة من المستهلكين في السوق الذي أُطلق فيه، ليصبح بسرعة العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع مبيعًا بين قنوات التجارة الإلكترونية الرئيسية.

غرد نائب رئيس ريلمي العالمية، Chase Xu، قائلًا: "تم تسعير سلسلة النوت استنادًا إلى تحقيق مبيعات تصل إلى عشرة ملايين وحدة." تُبرز هذه الطموحات استراتيجية ريلمي في تقديم تكنولوجيا عالية الجودة بأسعار معقولة، وهو التزام يتجلى أكثر من خلال الإطلاق القادم لريلمي نوت 50 في السوق المصرى. بسعر مناسب جداً لفئة محدودى الدخل، يستعد ريلمي نوت 50 لجعل التكنولوجيا الرائدة في متناول جمهور أوسع، معززًا تفاني ريلمي في جعل الميزات المتطورة متاحة دون التنازل عن الجودة أو الأداء.

أعرب Chase Xu أيضًا، "سلسلة النوت هي خط إنتاج حاسم في استراتيجية ريلمي للتوسع من الأعلى إلى الأسفل هذا العام، تمثل سلسلة لا يُقبل فيها إلا النجاح، والفشل ليس خيارًا." هذا يعكس استراتيجية ريلمي ليس فقط للمنافسة ولكن للقيادة في سوق الهواتف الذكية من خلال ضمان تقديم منتجاتها، مثل ريلمي نوت 50، بأفضل سعر وجودة في فئتها.

في صناعة الهواتف المحمولة، يُعتبر تحقيق مبيعات تتجاوز المليون وحدة لسلسلة واحدة عمومًا مؤشرًا على شعبية المنتج. مع استهداف سلسلة ريلمي نوت لتحقيق مبيعات تتجاوز العشرة ملايين وحدة خلال عام واحد، تُظهر ريلمي طموحها القوي وثقتها لعام 2024. من المتوقع أن يسهم إدراج ريلمي نوت 50 في السوق المصرى، الذي يتميز بتكنولوجيا الرائدة بسعر معقول، بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.