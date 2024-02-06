ميتا تتعاون مع الرياضة لسلامة الشباب احتفالاً باليوم العالمي للإنترنت الآمن

أعلنت شركة Meta ووزارة الشباب والرياضة المصرية عن تعاونهما لتعزيز سلامة الشباب عبر الإنترنت. يعد هذا التعاون الجوهري جزءاً لا يتجزأ من التزام Meta المستمر بتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، مع التركيز بشكل خاص على سلامة الشباب.

احتفالاً بيوم الإنترنت الآمن، سوف تعقد شركة Meta ووزارة الشباب والرياضة سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى معالجة الجوانب الحاسمة لسلامة الشباب وتمكينهم وضمان أمانهم الرقمي.

سيبدأ التعاون بمائدة مستديرة من المقرر عقدها في ١٥ فبراير الجاري تجمع بين ممثلي الحكومات، خبراء سلامة الشباب، ممثلي الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية. ستكون الرؤى التي يخرجون بها جوهرية في توجيه الجهود المستقبلية لدعم سلامة الشباب ورفاهيتهم.

بالإضافة إلى المائدة المستديرة، ستعقد Meta جلسات لبناء القدرات، مع التركيز على إطلاق العنان لإمكانات منصات التواصل الاجتماعي. ستغطي ورش العمل تحقيق الدخل، منع المعلومات المضللة، واعتماد التكنولوجيات الناشئة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي لبناء القدرات والفرص الاقتصادية. ستقوم ميتا، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، باختيار المشاركين لتدريب مخصص للسلامة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد ورشة عمل أولمبية، توفر التدريب للمشاركين المختارين في الفريق الأولمبي الوطني المصري حول الاستخدام الأمثل لمنصات ميتا للترويج والسلامة.

خصائص سلامة الشباب الجديدة من Meta



وباعتبار السلامة جزءاً لا يتجزأ من مبادرات ميتا الموسعة لسلامة الشباب، تستعد الشركة لتقديم مساهمات مؤثرة في مجال السلامة على الإنترنت. واستكمالاً لهذه المبادرة، ستقوم "ميتا" بطرح وسائل حماية محسنة مصممة خصيصاً للمراهقين، بما يتماشى مع التزام الشركة بتعزيز التجارب المناسبة للفئات العمرية المختلفة عبر الإنترنت وحماية المستخدمين الشباب من المخاطر المحتملة.

علاوة على ذلك، في خطوة استباقية لتعزيز الاستخدام المسئول لوسائل التواصل الاجتماعي، تعتزم ميتا تفعيل خاصية التنبيهات الليلية Nighttime Nudges على إنستجرام. تم تصميم هذه الخاصية المبتكرة بشكل استراتيجي للتفاعل مع المستخدمين، وخاصة المراهقين، من خلال تشجيعهم بلطف على أخذ فترات راحة والابتعاد عن التطبيق خلال ساعات الليل. تهدف ميتا إلى تعزيز نمط حياة رقمية أكثر صحة وتعزيز علاقة متوازنة مع وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة، عبر عرض هذه التذكيرات المدروسة عندما يقضي المستخدمون فترات طويلة على أسطح محددة، مثل Reels أو IGDM، بين الساعة 10 مساءً و4 صباحاً.

من المهم ملاحظة أن التنبيهات الليلية تختلف عن خاصية "خذ استراحة" Take a Break، حيث تستهدف الأولى المراهقين على وجه التحديد أثناء الاستخدام الليلي، في حين أن الأخيرة هي إشعار ذو نطاق أوسع يستهدف المستخدمين من جميع الأعمار، مما يشجع على أخذ فترات الراحة بعد قضاء فترات طويلة على التطبيق.

في حين أن هذه الخصائص اختيارية، تشجع ميتا المراهقين على تفعيلها، حيث تعطي الأولوية لسلامتهم عبر الإنترنت وأمنهم الرقمي. يعكس هذا النهج الشامل التزام ميتا بتزويد المستخدمين بالأدوات والخصائص التي تمكنهم من التعامل مع عالم الإنترنت بمسئولية وأمان.