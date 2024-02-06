محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 ، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمرالإعدادية العامة 71% ونسبة نجاح الاعداديه المهنية 86.7% كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين ١٠٠%، واعتمد نتيجة امتحان الشهادة التلمذة الصناعية وبلغت نسبة النجاح 100%.



رابط النتيجة :

نتيجة الشهادة الاعدادية (الترم الأول)على الرابط التالي:-

https://drive.google.com/file/d/17vuVBZsQaDVSLHDhFVl-FxoxUQ8i-W4T/view?usp=sharing

وكان هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة قد اعلن أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام 2024 خلال الساعات المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات بدأت منذ السبت الماضي في مدرسة محمد الطيب التجريبية بالغردقة، بإشراف هشام منير، حيث يتم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات قبل الإعلان الرسمي.

ومن جهته، أكد وكيل الوزارة في تصريحاته أن التأخير في إصدار النتائج يهدف إلى ضمان دقة العمل وتجنب الأخطاء، مشيرًا إلى أن ذلك يخدم مصلحة الطلاب جميعًا. وفي هذا السياق، أشرف منير على جودة عمليات التصحيح، مطالبًا بالالتزام بتوفير نماذج الإجابة واتباع تعليمات رئيس لجنة التقدير.