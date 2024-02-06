وزارة الرياضة تُنظم بطولة الكاراتيه الأولي لمراكز التنمية الشبابية

تُنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالتعاون مع الاتحاد المصري للكاراتيه؛ بطولة الكاراتيه الأولي لمراكز التنمية الشبابية علي مستوي محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



تم تنفيذ تصفيات مراكز التنمية الشبابية الأولي للكاراتيه، بمركز التنمية الشبابية بالمنشية الجديدة بمحافظة القليوبية ، بإجمالي الجوائز الممنوحة للمشاركين ٢٥ ألف جنيه.



وتأتي هذه البطولة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والمشروعات المتعددة بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية علي مستوي محافظات الجمهورية.



حضر الفعاليات، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، غيداء نائل مدير عام الهيئات الشبابية، وسام فاروق مدير عام مراكز الشباب، والكابتن خالد عبد الستار المدير التنفيذي للإتحاد المصري للكاراتيه، والكابتن طارق رجائي الحكم الدولي ورئيس اللجنة العليا للحكام، والكابتن محمد رمضان الحكم الدولي بالاتحاد.