"أخذوا قطعة من قلبي".. فلسطيني يودع ابنه الشهيد جراء غارة إسرائيلية (فيديو)

ودع مشيعون فلسطينيون في غزة أحبائهم، اليوم الثلاثاء، وأدوا الصلاة بجوار جثامين أربعة قتلوا في غارة إسرائيلية على رفح.

قال مسؤول صحي إن أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، قتلوا يوم الاثنين في غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مدير المستشفى الدكتور مروان الهمص، إن جثث الأشخاص الأربعة تم نقلها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في البلدة.

وقال أحمد أبو العيان وهو يبكي على فقدان طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات: "لقد أخذوا قطعة من قلبي".