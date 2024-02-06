مطور: مصر الحضن الدافئ للعرب في الاستثمار العقاري

علق المهندس على الشرباني، المطور العقاري على سؤال هل الحكومة تفضل المطورين العقاريين على حساب المشتري.

في هذا الحوار، تم التأكيد على أنه مهما حدث من مشاكل بين الدول العربية، فإن مصر لا تزال تُعَدُ الحضن الدافئ للعرب.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رباب الجوهري ، إن المسوق المهتم بالحصول على عمولة فإنه يبالغ في نسبة البيع، بحيث يصل نسبة الوسيط في بعض الأحيان إلى 10% بدلاً من أن تكون 2%.

وشدد الشرباني، على أنه ينبغي تصحيح المفاهيم،" عندما يتم بيع عقار لا يتم تصديره، فعلى سبيل المثال، يجري تحويل العملة لبيع العقار".

وصرح بأن إصدار وديعة صيانة يعد أمرًا هامًا، حيث عندما يحدث أي شيء في العقار أو تحتاج أجزاء العقار لصيانة دورية، يتجاهل المالك في تلك اللحظة الدفع. وأضاف أيضًا قائلاً "يجب على الحكومة أن تنظر إلى هذه القضية وتجد حلاً مناسبًا لضمان حقوق البائع أيضًا."

ولفت إلى أن القطاع العقاري في مصر لن يتعرض للانهيار، حيث يعتبر مصر دولة ذات أهمية كبيرة، خاصة بعد افتتاح العاصمة الإدارية وجلب الاستثمارات إليها.

وعن سبب امتلاك نسبة كبيرة من شركتك من قبل المستثمرين الكويتيين في مصر، أجاب بأن السبب واضح هو أن أي تغييرات أو تعديلات يرغب المشتري في إدخالها، يتم تنفيذها قبل قدومه إلى مصر.