الثلاثاء 06 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على المنصة الإلكترونية للمملكة العربية السعودية

الدكتور سعد موسى
الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري

أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري بأن المملكة العربية السعودية قامت بوضع إصدار اذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة وذلك اعتبار من الخميس    الماضى  1فبراير ودخولها للسوق السعودي.

الفراولة المصرية
وأضح  موسى  انه لم يك هناك حظرا على الفراولة المصرية وأنه كان  قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار، وتأكيدا بأنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.

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واشار موسى الى ان الحجر الزراعي المصري قد تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الإستيراد الإلكترونية للمملكة مع العلم بأن أذن الاستيراد صالح لمدة 15 يوما .
وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف اى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية 
للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعى. 

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كما تناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات او اخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.

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