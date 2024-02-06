موظف بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد يستولي على 7 ملايين من حساب المودعين

تكثف مباحث الأموال العامة جهودها للقبض على موظف بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد قام بالاستيلاء على أموال المودعين وتحويلها إلى صديقه ببنك حكومى بلغت جمله الأموال التي تم الاستيلاء عليها 7مليون جنيه أخطرت النيابة فتولت التحقيق وفى انتظار موافقة البنك المركزي لمحاكمته.



تلقي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بلاغا من وزير مفوض سابق أنه أودع تحويشه عمر ومكافأة نهاية الخدمة بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد ومراجعة حسابه اكتشف الاستيلاء على 2مليون و750 ألف جنيه من حسابه

دلت تحريات الأموال العامة أن وراء ارتكاب الجريمة موظف بنفس البنك وأنه قام بالاستيلاء على أموال المبلغ وتزوير توقيعه وتحويل المبلغ لأحد أصدقائه مقابل 30الف جنيه كما أكدت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى العديد من القضايا المتعلقة بسحب ارصده العملاء.



عقب علم الموظف المختلس قدم استقالته من البنك وفر هاربا بأموال المودعين.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق لكنها عاجزه عن التحقيق لأن المتهم موظف ببنك ولايتم التحقيق معه إلا بعد موافقة البنك المركزي.