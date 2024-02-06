دفة الخطاب الغربي تتحول في اتجاه دولة فلسطينية مستقلة (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان: "دفة الخطاب الغربي تتحول في اتجاه دولة فلسطينية مستقلة".

حديث غربي يطالب الآن بإقامة دولة فلسطينية

وقال التقرير: "خطاب مختلف ذو نبرة مغايرة، إنه حديث غربي يطالب الآن بإقامة دولة فلسطينية كشرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، فبعد عقود من تجاوز أي صوت ينادي بالدولة الفلسطينية، والحديث باستحياء عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وأضاف: "جاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في غزة ليظهر حراكا غربيا باتجاه دولة فلسطينية مستقلة".

أهمية الاعتراف بدولة للشعب الفلسطيني

وتابع: "يبدو أن الغرب الآن بدأ يدرك أهمية الاعتراف بدولة للشعب الفلسطيني لوضع حد لانزلاق الشرق الأوسط نحو شفير الحرب، ففي تطور لافت لموقف الدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية بدأت التلميحات تتردد في عواصم غربية كبرى حول إمكانية الاعتراف بدولة فسطين قبل الدخول في مفاوضات سلام مع الإسرائيليين وهو التلميح الأكثر ترديدا لهذا الأمر منذ النكبة الفلسطينة عام 1948".