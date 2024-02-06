رسميا.. 6 لاعبين يمثلون مصر بالألعاب العالمية الشتوية "إيطاليا 2025" في 3 رياضات

فازت مصر من خلال القرعة العلانية بالاشتراك في عالمية إيطاليا بستة لاعبين وفى 3 رياضات هي لاعب ولاعبة في تزلج عبر الضاحية، لاعب ولاعبة في رياضة الرقص والتي تشارك فيها مصر لأول مرة، لاعب ولاعبة في الجري على الثلوج.

وأقيمت اليوم مراسم قرعة مشاركة دول المنطقة بالألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها مدينة تورنيو الإيطالية والتي تقام في الفترة من 8 وحتى 16 مارس 2025، وقام بإجراء القرعة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بحضور أعضاء الرئاسة الإقليمية.

ثم استكملت القرعة على باقي الرياضات التي تشهدها الألعاب وتشارك فيها برامج المنطقة وهى اختراق الضاحية، التزلج السريع، الجري على الجليد.، رياضة الرقص، التزلج الفني، والرياضة الجماعية الفلوربول. بحضور نيبال فتوني مدير عام المبادرات عن طريق الزووم من بيروت، ومها يعقوب مدير الموازنة والموارد البشرية، رغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني، ونهلة شاكر المدير الإداري، وليلة الشناوي مدير البرامج الصحية، حصه الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، ونهى جاب الله مدير إعداد القادة من اللاعبين، مروة رمضان مدير برنامج المدارس، نادين أبو جبل منسقة وسائل التواصل الاجتماعي، و أحمد القرقاوي - المركز العالمي للأولمبياد الخاص مدير الاتصالات والتوعية والشراكة كضيف شرف.

و قام بتنسيق القرعة واعدادها الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب ود. شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات، وأقيمت القرعة بشكل علني حيث تم بثها عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة وبحضور ممثلي عن برامج المنطقة.

حضر مراسم إجراء القرعة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بخاصية الزووم عن مصر د. باسم التهامي المدير الوطني ونائبة عمرو الطحاوى، ومن موريتانيا ايدا ولد سيدا رئيس البرنامج ، ومن عمان محمد الرشيدي رئيس البرنامج ، ومن الإمارات عمرو بدوى مدير إدارة الرياضة ، ومن الأردن د. على الشواهين المدير الوطني ومعمر الكسجى مدير الرياضة ، ومن سوريا جنا شباط مسئولة البرنامج الصحي ، ومن السعودية عبد الله المشري المدير الرياضي ، ومن العراق بهاء محمد المدير الوطني ، ومن إيران على كيشي المدير الوطني ، ومن المغرب نسيم الشرادي المدير الوطني ، وزينب الغريب مدير العلاقات العامة والإعلام .

وحرص الرئيس الإقليمي على أن تقام القرعة وبشكل احترافي وعلني وعلى جميع الأماكن التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة للألعاب الشتوية للمنطقة، والتي بدأت ببطاقات الفلور بول الأربع، حيث حصلت المغرب على بطاقة فريق البنات بدون الدخول في قرعة على اعتبار انها الدولة الوحيدة التي تقدمت للمشاركة، بينما فازت السعودية على ببطاقة الفريق الموحد والتي يشارك في الفريق الواحد لاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية وأقرانهم من غير المعاقين، وفاز ببطاقة الذكور كلا من منتخبي الأردن والعراق.

وكانت آخر ميداليات حققتها مصر في الألعاب العالمية الشتوية بالنمسا 2017 بالفوز بـ 5 ميداليات متنوعة وحظي منتخب مصر بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب الثالث الذي اقيم بالإسماعيلية 2017، والتي شارك فيها 289 مشاركاً يمثلون 16 دولة من المنطقة هي مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، العراق، سورية، الأردن، لبنان، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، قطر، إيران، عمان شاركوا في 4 رياضات الهوكي الأرضي، التزلج السريع، اختراق الضاحية، الجري على الجليد، من بين الرياضات السبع التي تشهدها الألعاب، كما شاركت المنطقة في مؤتمر الشباب من خلال لاعب ومرافق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عائلات اللاعبين في مؤتمر العائلات والأسر.