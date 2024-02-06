وزير الرياضة يلتقي مسؤلي منظمة اليونسكو بمصر لتفعيل مشروعات التمكين الاقتصادي للشباب

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتورة نوريا سانز مسئول مكتب اليونسكو بمصر وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترات المقبلة فى العديد من المجالات وخاصة ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للشباب وتنمية قدراتهم ووضع خطط تدريبية متكاملة للشباب .

وتناول اللقاء مناقشة خطة العمل لعام 2024/2025 وجميع البرامج القائمة والتى تم تنفيذها بالتعاون مع منظمة اليونيسكو ومنها "هاكثون الشباب وبرامج للشباب للمهارات وبرامج رياضية وبيزنس يا شباب " ونوه الدكتور اشرف صبحي الى وجود العديد من البرامج التى تم تنفيذها مع منظمة اليونسكو والتى تساعد فى تنمية وتطوير النشء والشباب فى شتي المجالات.

مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على تكثيف اوجه التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية بهدف تحقيق معدلات قياسية فى التمكين الشامل للشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم فى شتي المجالات.

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة قد تفذت مع منظمة اليونسكو الهاكثون، والذي تم تنفيذه برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك في ضوء اهتمامه بصقل مهارات الشباب وخاصة المهارات الوظيفية والتكنولوجية لدعم انتقالهم إلى سوق العمل والمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم.