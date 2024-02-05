Final Fantasy 14 يتطلب اشتراكين على Xbox

تتجه لعبة MMO الشهيرة Final Fantasy 14 أخيرًا إلى وحدات تحكم Xbox Series X/S، ولكن هناك تحذير كبير. سيتطلب الإصدار الكامل اشتراك Xbox Game Pass Core أو Ultimate، وفقًا للناشر Square Enix. سيكون هذا بالإضافة إلى الرسوم الشهرية للعب اللعبة فعليًا.

دعونا نحلل التكلفة. سيكلفك الاشتراك لمدة 30 يومًا في اللعبة 15 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة 90 يومًا 42 دولارًا و180 يومًا 78 دولارًا. تبلغ تكلفة Xbox Game Pass Core 10 دولارات شهريًا أو 60 دولارًا لمدة عام.

تبلغ تكلفة Xbox Game Pass Ultimate 17 دولارًا شهريًا. لذلك سيتعين على لاعبي Xbox دفع ما لا يقل عن 18 دولارًا شهريًا وبحد أقصى 32 دولارًا شهريًا للسفر إلى عالم Eorzea السحري. التنزيل بحد ذاته مجاني، مهما كانت قيمته.

هذا أمر غير عادي بعض الشيء لعدة أسباب. مرة أخرى في أبريل من عام 2021، قامت Microsoft بإزالة متطلبات الاشتراك للألعاب متعددة اللاعبين المجانية.

ومع ذلك، فإن Final Fantasy 14 ليست لعبة مجانية تمامًا، على الرغم من أنها مجانية التنزيل.

كما أن لاعبي PlayStation تمكنوا منذ فترة طويلة من خوض المغامرة من خلال اللعبة دون الحاجة إلى شراء اشتراك PlayStation Plus. بالنسبة لشركة Sony، تقع اللعبة ضمن فئة اللعب المجاني، ولكن ليس لشركة Microsoft.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رفع متطلبات الاشتراك للاعبين التجريبيين. يبدأ الاختبار التجريبي المفتوح لإصدار Xbox Series X|S من Final Fantasy 14 في 21 فبراير.

سيتم إصدار اللعبة الكاملة عند انتهاء النسخة التجريبية، ولكن لا توجد معلومات محددة حتى الآن.

ومن المفترض أن يكون متاحًا بحلول الوقت الذي يبدأ فيه توسع Dawntrail هذا الصيف.

النسخة التجريبية المفتوحة مخصصة للاعبين الجدد، لذا لن تتمكن من المشاركة إذا كان لديك بالفعل إمكانية الوصول إلى نسخة تجريبية مجانية أو ترخيص مسجل في حساب Square Enix الخاص بك