Snap تسرح 10% من قوتها العاملة

تقوم شركة Snap، الشركة الأم لـ Snapchat، بتسريح 10% من قوتها العاملة، وفقًا لملف هيئة الأوراق المالية والبورصة وأكده متحدث باسم الشركة. أبلغت الشركة عن عدد إجمالي بلغ 5367 موظفًا في نهاية الربع الثالث من عام 2023، لذا من المفترض أن تؤثر عمليات التسريح على حوالي 540 شخصًا.

ناقشت شركة Snap القرار في ملف هيئة الأوراق المالية والبورصة، قائلة إن عمليات تسريح العمال "ستضع أعمالنا في أفضل وضع لتنفيذ أعلى أولوياتنا" وتضمن أن لديها "القدرة على الاستثمار بشكل متزايد" بمرور الوقت. أخبرتنا الشركة أن عمليات تسريح العمال كانت ضرورية "لتقليل التسلسل الهرمي وتعزيز التعاون الشخصي". لا تعني أي من هذه الجمل أي شيء حقًا، لذلك دعونا ننتقل إلى "إعادة هيكلة الشركة".

وقالت شركة Snap في الملف إنها ستصدر حزم إنهاء الخدمة للموظفين المتأثرين، ولكن لا توجد معلومات محددة بخصوص تفاصيل الحزمة. وأكد متحدث باسم Snap لموقع Engadget أنه "يركز على دعم أعضاء فريقنا المغادرين".

تحدث عمليات تسريح العمال هذه قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لإعلان شركة Snap عن أرباح الربع الرابع لعام 2023. وقد حققت الشركة أداءً جيدًا بالفعل في الربع الثالث، متجاوزة توقعات وول ستريت بنحو خمسة بالمائة، وفقًا لمجلة Variety.

إذا كان تقرير الأرباح غدًا سيئًا، فسوف يوضح سبب ضرورة تسريح العمال. من ناحية أخرى، إذا كان الأمر أفضل من المتوقع، فقد تعلن شركة Snap عن عمليات تسريح العمال هذه الآن لتجنب القيام بذلك بعد ربع المكاسب المالية. لا أحد يحب أن يرى شركة كبيرة تخفض عدد موظفيها بشكل كبير بعد التفاخر بالأرباح. أخبرتنا شركة Snap أن الشركة تمر بفترة هدوء حتى صدور التقرير المالي للربع الرابع غدًا.

ويأتي ذلك بعد جولة أخرى من عمليات تسريح العمال في نوفمبر، حيث تخلت شركة Snap عن 20 مديرًا للمنتجات. ومع ذلك، فإن هذين الخبرين يتضاءلان بالمقارنة مع عملية الإعدام الجماعية التي قامت بها شركة Snap في عام 2022، والتي أدت إلى القضاء على أكثر من 1300 موظف.