هيلث إنسايتس آسيا تستثمر 3.5 مليون دولار لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس ناصر شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة هيلث انسايتس آسيا المتخصصة في أنظمة التحول الرقمي في مجال الرعاية الطبية، أن السوق المصري يعد أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، وأنه يتمتع بالعديد من المميزات التي جعلته وجهة للشركة، مشيراُ إلى أن الشركة رصدت هذا العام استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليون دولار لتطوير استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية.



قال: "إلى جانب الاستثمارات التي سيتم ضخها هذا العام في مصر، فإن الشركة تستهدف توسيع وتطوير مركز البحث والتطوير العالمي التابع لها في القاهرة، وذلك من خلال تخصيص 3.5 مليون دولار سنويًا للاستثمارات في المركز وتعمل على زيادة هذه الاستثمارات، بهدف توفير أفضل أنظمة رعاية، وبما يحقق مستهدفاتها من التوسع في مصر والتي تعد من أكبر الأسواق في المنطقة".



أضاف: "تقدم هيلث إنسايتس آسيا خدماتها الطبية المتطورة في 3 قارات و6 دول هي (أيرلندا، وماليزيا، والسعودية والإمارات وقطر ومصر)، وتوفر حلول وبرامج إدارة الأنظمة الطبية المتطورة لأكثر من 55 مستشفى ووحدة صحية تقدم خدماتها لـ 22 مليون مريض محلياً وعالمياً". وأشار إلى أن الشركة تخطط للتوسع في ألمانيا، والعديد من الأسواق العربية والأفريقية والعالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.



وأوضح، أن الشركة تدرس تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية وتطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل التواصل بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية، بهدف الوصول إلى أفضل تجارب الرعاية الصحية. وتعمل على توسيع خدماتها التكنولوجية لتشمل: الكشف عن أمراض القلب باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتواصل والتفاعل مع المريض من خلال التطبيقات عبر الهواتف ومنصة إلكترونية خاصة للمرضى، ومراقبة مرضى القلب عن بعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، وتوفير العيادات المتنقلة من خلال التطبيقات المبتكرة.



وأكد: "نحن في هيلث انسايتس آسيا نهتم بتعزيز أنظمة الأمان في المستشفيات من خلال تطبيقاتنا كما نهتم برقمنة القطاع بشكل عام، بوضع إجراءات وحلول تقنية متكاملة لضمان سرية وخصوصية بيانات المرضى في المستشفيات التي نتعاون معها. كما نقوم بتدريب العاملين في المستشفيات على أهمية أمان المعلومات وكيفية حماية بيانات المرضى، ونقيم ونختبر أنظمة الأمان بشكل دوري لضمان فعاليتها. "