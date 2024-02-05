ورشة متخصصة في التسويق الناجح تستهدف دعم الشركات الناشئة

نظمت شركة فور إمباكت جروب للاستشارات الإعلامية، الأحد ورشة عمل تحمل عنوان "مفاتيح التسويق الفعال للشركات الناشئة".

تطرقت هالة وهبة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فور إمباكت جروب للاستشارات الإعلامية FIG لأهمية التسويق الرقمي، والاستشارات الإعلامية، وإيجاد الحلول المناسبة للشركات بناء على قراءة الواقع المحيط للسوق والاقتصاد المحلي والعالمي، وتحدثت عن الأسباب التي دفعتها لإقامة الورشة وذلك في إطار مبادرة الشركة لدعم الشركات الناشئة التي تم إطلاقها في بداية شهر ديسمبر.

تابعت أن قطاع الشركات الناشئة من القطاعات الهامة التي تنمو بمعدلات كبيرة وملحوظة، فى ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم، وهو قطاع يحتاج دائما إلى الدعم من مؤسسات الدولة وكذلك من القطاع الخاص، لثقل مواهب الشركات المصرية الناشئة والمسئولية التي نتحملها في المساهمة ومساعدة مؤسسيها على اكتساب وتعزيز خبرات جديدة، ودعم أصحاب الأعمال والابتكارات، خاصة أن مصر احتلت المركز الأول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من حيث الصفقات الاستثمارية الخاصة بالشركات الناشئة خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي يبرهن على قدرة هذه الشركات على الإبداع وتقديم حلول ذات قيمة، واليوم قدمنا الورشة الأولى من سلسلة من الورشات التي نقدمها على مدار 2024."

وشملت الورشة محاضرتين، الأولى تحمل عنوان "استراتيجيات التسويق لنمو الشركات"، وقدمها المحاضر رامي السيد والذي بدأ مشواره في تطوير الأعمال والتسويق مع العديد من الشركات في 2008 وقرر التركيز على التسويق المعتمد على تحسين محركات البحث Search Engine Marketing وميزانيات الإعلانات التسويقية Pay Per Click، وتناولت المحاضرة نماذج لخطة التسويق وتحليل وضع السوق الحالي وأهداف خطة التسويق واستراتيجياتها والأساليب والإجراءات المتخذة لتحقيق النجاح وقياس نجاح الحملات التسويقية.

أما المحاضرة الثانية فقدمها استشاري التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات جهاد السبكي بعنوان "نماذج التسعير للشركات الناشئة". ويعد جهاد من بين أهم مستشاري التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث عمل على مدى 24 عاما في توجيه خطط التحول الرقمي وإدارة المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في العديد من الشركات الكبرى والمشروعات الناشئة في مصر والشرق الأوسط، وتحدث في المحاضرة عن التحديات التي تواجه الشركات في تسعير خدماتها ومنتجاتها، وتحديد قيمة المنتج الذي تقدمه الشركة، والنماذج الشائعة لأساليب التسعير، وكيفية التحكم في تكاليف المشروع وتعديل العمليات المالية للشركة.