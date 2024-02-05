تبرئة سامسونج في قضية التلاعب بالأسهم الكورية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المشاكل القانونية التي يواجهها رئيس شركة سامسونج جاي واي لي قد تكون في مرآة الرؤية الخلفية حيث برأته محكمة كورية من تهم التلاعب في الأسهم والاحتيال المحاسبي بشأن عملية اندماج عام 2015. ويسمح الحكم لي بمواصلة قيادة سامسونج التي شهدت انخفاضا حادا في الإيرادات العام الماضي.

وسعيًا إلى الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، اتهم ممثلو الادعاء لي بالتلاعب في سعر سهم شركتين تابعتين لشركة سامسونج لتمهيد الطريق أمام عملية اندماج سمحت له بتعزيز سلطته. ومع ذلك، قضت محكمة منطقة سيول المركزية بأن المدعين فشلوا في إثبات ذلك. وذكر القاضي في الحكم أنه "من الصعب القول إن لي جاي يونج [المعروف أيضًا باسم جاي واي لي]... قاد عملية الاندماج، وأن الاندماج تم من أجل خلافة لي فقط".

سيسمح الحكم لـ Lee وSamsung بالتركيز على أعمالهما المتراجعة في مجال الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة. خسرت سامسونج مؤخراً تاج مبيعات الهواتف الذكية لصالح شركة أبل، وهي الآن خلف SK Hynix في السوق الجديدة والساخنة للذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) التي تستخدمها NVIDIA وغيرها لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي (AI).

وقد رحبت مجموعات الأعمال بما في ذلك غرفة التجارة والصناعة الكورية بالقرار، ولكن لم يوافق عليه الجميع في البلاد. وقال بارك جو جيون، رئيس مؤشر قادة المؤسسات البحثية للشركات، لصحيفة فايننشال تايمز: "الحكم سيحرر لي من المخاطر القانونية، لكنني لا أستطيع الكلمات فيما يتعلق بالعدالة الاقتصادية للبلاد". "هذا يتعارض تماما مع جميع الأحكام القضائية السابقة بشأن الاندماج."

حُكم على لي في الأصل بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2017 بعد إدانته برشوة مسؤولين عموميين بشأن نفس عملية الاندماج. وتم إطلاق سراحه بعد عام من الاحتجاز، لكن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ألغت هذا القرار وأمرت بإعادة المحاكمة في القضية.

وبينما حُكم على لي بالسجن لمدة عامين ونصف في أوائل عام 2021 في إعادة المحاكمة، فقد تم إطلاق سراحه المشروط بعد نصف عام في تطور وصفته الجماعات المدنية بأنه مثال آخر على تساهل النظام القضائي تجاه البلاد. نخبة. (وذهبت الرئيسة الكورية السابقة بارك جيون هاي إلى السجن أيضا لدورها في نفس القضية).

وفي عام 2022، حصل لي على عفو من الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ظاهريًا حتى يتمكن من مساعدة البلاد في التغلب على أزمتها الاقتصادية. ومن المفارقات أن يون هو المدعي العام السابق للبلاد وأشرف على الإدانات الأصلية للي وبارك.