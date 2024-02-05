وزير الرياضة: نهتم بتنمية النشء وتأهيلهم فهم نواة المستقبل

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، فعاليات الجلسة الحوارية التي تناولت "مستقبل تنمية النشء والشباب بمصر"، وقد شارك فيها: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، والعديد من قيادات وزارة الرياضة، وذلك بقاعة ضيف الشرف بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وفي بداية حديثه، وجه الدكتور أشرف صبحي، الشكر لجهود وزيرة الثقافة، فى معرض الكتاب بدورته الحالية، كما أوضح وزير الشباب، أهمية ودور الكتاب في توعية المجتمع، والتى تعود إلى آلاف السنين، بداية من أجدادنا الفراعنة، والتي يمكن مشاهدتها على جدران المعابد منذ آلاف السنين حيث أن الكتابة بدأت من ارض مصر الي العالم فمصر هي مهد الحضارة والثقافة والتاريخ.

وركز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أثناء الجلسة، على التعاون الناجح والكبير، بين وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف، في تمكين الشباب والنشء، من خلال التدخلات المختلفة، وتعزيز تنميتهم، وتشجيع المشاركة النشطة والفعالة في جميع المجالات.

مؤكدًا التزام وزارة الشباب والرياضة، بتنمية النشء، ومشاركتهم الفعالة، وتأهيلهم، وتدريبهم، حتى يكونوا نواة ومستقبل مصر القادم، مضيفًا وزير الشباب، إلى قيام الوزارة بالتعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات المجتمعية والأممية، لتفعيل دور الشباب وتمكينهم في جميع مجالات الحياة.

وأشار صبحي، إلى الدور الكبير للشباب في تنمية المجتمع، خاصة وأننا نمتلك قاعدة عريضة من الشباب، يبلغ قوامها ٦٥% من التعداد السكاني لمصر، مؤكدًا على أن الدول التي تمتلك نسبة كبيرة من تعدادها السكاني للشباب، تعتبر مجتمعات قوية، وذلك كون طاقة الشباب الهائلة هي التي تحركها وترفعها، لذلك فالشباب ركائز أي أمة، وأساس الإنماء والتطور فيها.

واختتم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حديثه قائلًا: "نمتلك العديد من البرامج في كافة المجالات التنموية في الشباب والرياضة وتشهد الوزارة تعاون مميز وناجح مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف مثل مشواري، اللجنة الوطنية للشباب والمناخ وأندية المناخ وبرنامج الرياضة من أجل التنمية، بالإضافة إلى التعاون في برامج تمكين الفتيات عبر الرياضة والفنون بالإضافة إلى العديد من المشروعات والبرامج المتنوعة الجديدة مثل فنون تنموية والشراكة في برنامج انا متطوع.

وبكلمتها ثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تستهدف الاهتمام ببناء وصقل قدرات الشباب المصري بالمجالات المتعددة، بما يحقق أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري، وهو ما يؤصل أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة.

واشادت بتجارب الشباب التي استعرضوها بالجلسة، والتي عكست قيمة ما تمتلكه مصر من نماذج واعدة ومبشرة بمستقبل مشرق بالمجالات المتعددة، مؤكدة أن استضافة معرض القاهرة الدولي للكتاب 55، لهؤلاء الشباب، يأتي تفعيلًا لدوره الجاد والبناء، كونه منصة محفزة وداعمة للتفاعل والتبادل الثقافي بين الشباب، ليس داخل مصر فحسب، بل بين الشباب ونظرائهم من مختلف دول العالم، حيث يحظى المعرض هذا العام بمشاركة 70 دولة من مختلف قارات العالم، وحثت الشباب المصري على أهمية استثمار هذا الزخم والتنوع الذي تُتيحه وزارة الثقافة -من خلال المعرض-، في التعرف على ثقافات وتجارب الشعوب الأخرى، بما يكفل لهم أسباب إشباع اهتماماتهم واحتياجاتهم المعرفية والحياتية.

فيما أثنى جيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، التعاون القائم والممتد بين وزارة الشباب والرياضة واليونسيف، وألقى هوبكنز الضوء على دور اليونيسف في دعم المبادرات الشبابية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وشركاء التنمية، مثل: الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وسفارة هولندا، وقال انه سعيد دائماً بالتواجد في هذه الاحداث الكبرى وسعادته الكبرى هذا العام ان اليونيسيف تساهم في ذلك عبر دعم عمل المتطوعين الشباب بالمعرض لبناء قدراتهم، كما أضاف ان التعاون مع وزارة الشباب والرياضة هو من اهم محاور العمل علي تنمية الشباب وانه لدينا عدد كبير من البرامج المشتركة والاستراتيجيات ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة توسع في هذا التعاون.

وشهدت الجلسة، استعراض الشباب المشاركين فى البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونسيف، والذين عبروا عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم، والتي ساعدتهم كثيرًا في تأهيلهم واكتشافهم لمهاراتهم، والتي سوف تُساعدهم وتُسهل عليهم اقتحام سوق العمل المصري ومشاركتهم في صياغة السياسات وايصال أصواتهم وتمكينهم في بناء المستقبل، فقد شاركت مادونا عبده ممثلة اللجنة الوطنية الاستشارية للمناخ، و استبرق محمد من احد المستفيدين من برنامج مشواري، واحمد اشرف احد الفائزين في مسابقة تحدي الشباب، ومريم بلال من المستفيدين من برنامج اندية المناخ ، وشهد من المستفيدين من برنامج الرياضة من اجل التنمية وأدار الجلسة الإعلامي محمد نشأت.

عقب تلك الجلسة قام السيد الوزير بالتقاط صورة تذكارية مع المشاركين والشباب بالمعرض وتوجه الي قافلة الشباب والمناخ بالمعرض والتي تنظم عدد من الفعاليات التوعوية والشبابية والترفيهية للشباب حيث تفقد سيادته الأنشطة والألعاب الترفيهية التي يقدمها متطوعين الشباب والرياضة من النشء بالمعرض.