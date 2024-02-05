مجلس رقابة ميتا ينحاز لفيسبوك في فيديو جو بايدن المعدل

يحث مجلس الرقابة شركة ميتا على تحديث سياستها الإعلامية التي تم التلاعب بها، واصفًا القواعد الحالية بأنها “غير متماسكة”.

يأتي هذا التحذير في قرار تمت مراقبته عن كثب بشأن مقطع فيديو تم تحريره بشكل مضلل للرئيس جو بايدن.

انحاز مجلس الإدارة في النهاية إلى ميتا فيما يتعلق بقرارها بعدم إزالة المقطع الموجود في وسط القضية.

أظهر الفيديو لقطات من أكتوبر 2022، عندما رافق الرئيس حفيدته التي كانت تصوت شخصيا لأول مرة. وتظهر اللقطات الإخبارية أنه بعد التصويت، قام بوضع ملصق "لقد صوتت" على قميصها. وشارك أحد مستخدمي فيسبوك في وقت لاحق نسخة معدلة تكررت اللحظة بحيث بدا كما لو أنه لمس صدرها بشكل متكرر. ووصفه التعليق المصاحب للمقطع بأنه "شاذ جنسيا للأطفال"، وقال إن أولئك الذين صوتوا له كانوا "مرضى عقليا".

قال مجلس الرقابة في قراره إن الفيديو لم يكن انتهاكًا لسياسة Meta التلاعب الإعلامية المكتوبة بشكل ضيق لأنه لم يتم تحريره باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ولأن التعديلات كانت "واضحة وبالتالي من غير المرجح أن تضلل" معظم المستخدمين. "ومع ذلك، يشعر مجلس الإدارة بالقلق إزاء سياسة وسائل الإعلام التي تم التلاعب بها في شكلها الحالي، ويجدها غير متماسكة وتفتقر إلى مبرر مقنع وتركز بشكل غير مناسب على كيفية إنشاء المحتوى بدلاً من التركيز على الأضرار المحددة التي تهدف إلى منعها (على سبيل المثال، للعمليات الانتخابية)”، كتب المجلس. ويجب على ميتا “إعادة النظر في هذه السياسة بسرعة، بالنظر إلى عدد الانتخابات في عام 2024”.

تنطبق القواعد الحالية للشركة فقط على مقاطع الفيديو التي يتم تحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكنها لا تغطي أنواع التحرير الأخرى التي قد تكون مضللة. في توصياته المتعلقة بالسياسة إلى Meta، يقول مجلس الرقابة إنه يجب أن يكتب قواعد جديدة تغطي محتوى الصوت والفيديو. ويجب ألا تنطبق هذه السياسة على الخطاب المضلل فحسب، بل على "المحتوى الذي يُظهر أشخاصًا يفعلون أشياء لم يفعلوها". ويقول المجلس إن هذه القواعد يجب أن تنطبق "بغض النظر عن طريقة الإنشاء". علاوة على ذلك، يوصي المجلس بعدم قيام Meta بعد الآن بإزالة المنشورات التي تحتوي على وسائط تم التلاعب بها إذا كان المحتوى نفسه لا ينتهك أي قواعد أخرى. بدلاً من ذلك، يقترح المجلس على Meta "تطبيق تصنيف يشير إلى أن المحتوى متعدد الطبقات بشكل كبير وقد يكون مضللاً".

وتسلط التوصيات الضوء على القلق المتزايد بين الباحثين ومجموعات المجتمع المدني بشأن الكيفية التي يمكن بها للزيادة في أدوات الذكاء الاصطناعي أن تتيح موجة جديدة من المعلومات المضللة عن الانتخابات الفيروسية. وفي بيان، قال متحدث باسم ميتا إن الشركة "تراجع توجيهات مجلس الرقابة وسترد علنًا" خلال الستين يومًا القادمة. وفي حين أن هذا الرد سيأتي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فمن غير الواضح متى أو ما إذا كانت هناك أي تغييرات في السياسة قد تحدث. كتب مجلس الرقابة في قراره أن ممثلي ميتا أشاروا إلى أن الشركة "تخطط لتحديث سياسة الوسائط التي تم التلاعب بها للاستجابة لتطور الذكاء الاصطناعي الجديد والواقعي بشكل متزايد".