تفكيك Apple Vision Pro يكشف عن شاشة EyeSight الغريبة

واحدة من أكثر ميزات Vision Pro إثارة للاهتمام هي بلا شك شاشة EyeSight، التي تعرض تغذية مرئية لعينيك للتواصل بشكل أفضل مع الأشخاص في العالم الحقيقي - لأن الاتصال بالعين مهم، سواء كان حقيقيًا أو افتراضيًا.

كما اكتشف iFixit في عملية التفكيك، فقد اتضح أن شركة Apple استفادت من التأثير المجسم ثلاثي الأبعاد كمحاولة لجعل عيونك الافتراضية تبدو أكثر واقعية، على عكس الإخراج "المسطح" التقليدي على لوحة OLED المنحنية. يتم تحقيق ذلك من خلال تكديس طبقة بصرية موسعة وطبقة عدسة عدسية فوق شاشة OLED، وهذا هو السبب في أن تعريض اللوحة سيظهر "بعض العيون المضغوطة بشكل غريب للغاية".

تشرح الطبيعة البصرية للطبقات المضافة أيضًا الإخراج الخافت لشاشة EyeSight. لا تتردد في الاطلاع على التفاصيل العلمية في المقال.

في حين أن iFixit لم تقم بعد بإجراء المزيد من التحليل قبل أن تتمكن من منح Vision Pro درجة قابلية الإصلاح، فإننا نعلم بالفعل حتى الآن أن اللوحة الزجاجية الأمامية "استغرقت الكثير من الحرارة والوقت" للانفصال عن الجسم الرئيسي.

ومع ذلك، فإن التصميم المعياري العام – وخاصة مكبرات الصوت والبطارية الخارجية – يجب أن يفوز ببعض النقاط. كما هو الحال دائمًا، توجه إلى iFixit للحصول على بعض اللقطات القريبة الرائعة لعملية التفكيك.