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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القضاء الإسباني يبدأ في محاكمة داني ألفيس

ألفيس يمثل امام القضاء
ألفيس يمثل امام القضاء الإسباني

بدأت السلطات الإسبانية صباح اليوم الاثنين إجراءات محاكمة داني الفيس الظهير البرازيلي الأسبق، في التهمة المنسوبة إليه بتعمد الاعتداء الجنسي على فتاة بملهى ليلي بمدينة برشلونة.

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كانت النيابة العامة الإسبانية قد طالبت في نوفمبر الماضي ، جهات التنفيذ بتطبيق عقوبة الحكم بالسجن 9 سنوات على ألفيس، بعدما قضى الفترة السابقة على ذمة الحبس الاحتياطي.

محاميو اللاعب يوجهون إخطارا للنيابة..

ووجه محاميو اللاعب اخطارًا للنيابة الإسبانية ، بنية ألفيس في دفع 163 ألف دولار لإرضاء الضحية ودفعها للتنازل عن بلاغها المقدم في حق اللاعب .
وأشارت تقارير إسبانية أن دفع الغرامة وقبولها من طرف الضحية بات الطريق الوحيد الآن لتخفيف العقوبة عن الظهير البرازيلي وصولاً إلى إخلاء السبيل.

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