10 أندية تنافس على اللقب الأول للدوري المصري للبادل

أسفرت قرعة النسخة الأولى من الدوري المصري للبادل والذي يشهد مشاركة 10 أندية من مختلف محافظات مصر، عن مواجهة قوية بين الفرق المتبارية.

وبدأت مراسم القرعة بفيديو قصير استعرض الفرق المشاركة ونظام البطولة والذي ينص على تقسيم الأندية لمجموعتين على أن يصعد أول وثاني كل مجموعة للدورة المجمعة لتحديد بطل الدوري.

وستشهد البطولة جوائز للفرق الفائزة قدرها نصف مليون جنيه كمكافئة كبيرة مقارنة بأنها النسخة الأولى من البطولة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: "هليوبوليس - عز الدخيلة - المعادي - سبورتنج - وي بادل".

المجموعة الثانية: "نيو جيزة - جزيرة الورد - هيت بادل - اتحاد الشرطة - نادي اليخت".

وستنطلق المنافسات يوم 16 فبراير على أن يكون ختام المسابقة يوم 29 يونيو المقبل، متضمنة مسابقات تحت 14 و16 و18 سنة والعمومي رجال وسيدات.

وأعرب المهندس أحمد غتوري سعادته بانطلاق النسخة الأولى مؤكدا أن الأندية والأكاديميات شركاء مع الاتحاد حتى تتحول اللعبة لصناعة.

وأضاف أن الاتحاد خطى خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية تجسدت في المشاركة في كأس العالم للكبار وحصد البطولة العربية للرجال بالإمارات، وأخيرا المشاركة في كأس العالم للناشئين والشباب في باراجواي.

وأوضح أن السعى وراء انطلاق هذا الدوري جاء بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة نشر وتوسيع اللعبة داخل الأندية.

وحضر مراسم القرعة، المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد، والمستشار خالد محرم نائب الرئيس ومحمد محيي عضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد الشافعي المدير التنفيذي للاتحاد، إضافة إلى مندوبو الأندية المشاركة.