نتيجة الشهادة إلاعدادية بالبحر الاحمر خلال ساعات

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول للعام 2024 خلال الساعات المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات بدأت منذ يوم السبت الماضي في مدرسة محمد الطيب التجريبية بالغردقة، بإشراف هشام منير وكيل وزارة التربية و التعليم بالبحر الأحمر حيث يتم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات قبل الإعلان الرسمي.

من جهته، أكد وكيل الوزارة في تصريحاته أن التأخير في إصدار النتائج يهدف إلى ضمان دقة العمل وتجنب الأخطاء، مشيرًا إلى أن ذلك يخدم مصلحة الطلاب جميعًا. وفي هذا السياق، أشرف منير على جودة عمليات التصحيح، مطالبًا بالالتزام بتوفير نماذج الإجابة واتباع تعليمات رئيس لجنة التقدير.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان النهائي بعد موافقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على النتائج. يُذكر أن هذا التأخير يأتي في سياق الحرص على تحقيق أقصى درجات الدقة والانضباط في عملية التصحيح، وذلك لضمان حقوق الطلاب وتوفير بيئة دراسية ملائمة.





وكان هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر قد تفقد

أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبني مدرسة محمد الطيب التجريبية للنصف الأول من العام الدراسي 2024

حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد.

وخلال تفقده أعمال التصحيح والتقدير

أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير

وإنتظامهم في العمل داخل اللجان

مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والإنضباط في العمل تجنباً للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب

ومشيرا إلي عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب

فنحن جميعاً نضعهم نصب أعيننا

موجهاً بالإلتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير

بالإضافة الي التأكيد على عدم إستخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان

وإتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان

مع الإهتمام بنظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة

هذا وقد قام وكيل التعليم بإعطاء بعض التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول

وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح

ورصد كل جزئيات الأسئلة

وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة

وقد صرح وكيل الوزارة أن لجان التقدير بدأت أعمالها عقب الانتهاء من الامتحانات واستمرت حتى الإنتهاء من جميع كراسات الإجابة

ثم بدأت لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني والمراجعات النهائية

وإستخراج النتائج تمهيداً لتجهيز النتيجة للإعتماد من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر



يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

هذا وتم إسدال الستار يوم 24يناير على إمتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر وسط حالة من الهدوء

وغرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى تؤثر على سير الإمتحانات

حيث قام هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بجولات تفقدية لمتابعة سير العملية الإمتحانية

حيث قام بمتابعة لجنة مدرسة إبراهيم الجعفري للتعليم الأساسي

خلال تأديتهم لإمتحان مادة العلوم

وسط حالة من الهدوء والإنتظام كما لم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى تؤثر على سير الإمتحانات.

وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن الإمتحانات كانت تسير بشكل مرضي وفي مناخ ملائم لأداء الطلاب لإمتحاناتهم

مع إتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب

مشيراً إلى وصول أوراق الأسئلة والاجابة فى موعدها المحدد

وإنتظام جميع اللجان وإنطلاق الإمتحانات في مواعيدها المقررة

والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور

وتم التشديد على محاربة كافة صور الغش واشكاله

مع منع دخول أي هواتف محمولة أو أجهزة اليكترونية مع الطلاب أو الملاحظين باللجان

والإلتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير الامتحانات

وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من تعقيم ونظافة بشكل مستمر للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب

يُذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا الإمتحانات هذا العام

٩٠٦٨ طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة

موزعين على عدد ٥٧ لجنة عامة وعدد ٤ لجنة مهني