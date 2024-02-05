أبرز أعمال الكاتبة إسراء الغندور

الكاتبة إسراء الغندور

اتجهت الكاتبة إسراء الغندور إلى الجانب الأدبي من سنوات كثيرة وعملت بمجال الأدب في كثير من دور النشر والمبادرات حيث كانت سابقًا من أعضاء فريق التقييم لدى مبادرة مشروع كاتب وهى أول مبادرة في الوسط الأدبي ومن بعدها كانت مدير عام مبادرة حلم الشباب ومدير عام مباردة أدبيكا حيث أصدرت أول عمل روائى خاص بها في معرض ٢٠٢١ وشارك بالكثير من دور النشر فى الخارج وحقق الكثير من المبيعات ومن بعدها شاركت معرض ٢٠٢٣ وظلت تشارك حتى الآن.

من أعمالها

رواية جزيرة سيال

والمجموعه القصصية ما تسرده الروح

والتي تشمل قصة

بين أيدينا

أرض الشيح

إليك

فقيدى تحت الماء

مذكرات طبيب وجلسات مريض نفسي والتي شملها بعض من اللطف والأسى.