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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الكاتبة إسراء الغندور

أبرز أعمال الكاتبة إسراء الغندور

بوابة الوفد الإلكترونية

اتجهت الكاتبة إسراء الغندور إلى الجانب الأدبي من سنوات كثيرة وعملت بمجال الأدب في كثير من دور النشر والمبادرات حيث كانت سابقًا من أعضاء فريق التقييم لدى مبادرة مشروع كاتب وهى أول مبادرة في الوسط الأدبي  ومن بعدها كانت مدير عام مبادرة حلم الشباب ومدير عام مباردة أدبيكا حيث أصدرت أول عمل روائى خاص بها في معرض ٢٠٢١ وشارك بالكثير من دور النشر فى الخارج وحقق الكثير من المبيعات ومن بعدها شاركت معرض ٢٠٢٣ وظلت تشارك حتى الآن.
من أعمالها
رواية جزيرة سيال 
والمجموعه القصصية ما تسرده الروح
والتي تشمل قصة 
بين أيدينا
أرض الشيح
إليك 
فقيدى تحت الماء 
مذكرات طبيب وجلسات مريض نفسي والتي شملها بعض من اللطف والأسى.

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