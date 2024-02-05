تعاون LINE FRIENDS يعود من جديد إلى ساحة المعركة في ببجي موبايل

أعلنت ببجي موبايل PUBG MOBILE إطلاق عناصر عالم LINE FRIENDS في اللعبة حتى الثالث من مارس القادم. وسيكون بوسع اللاعبين الاستمتاع برفيقٍ وعناصر ومجموعات جديدة كليًا داخل اللعبة، بجانب حدثٍ خاصٍ لعام التنين الجديد.

وعلى الرغم من إطلاقها في الأساس كملصقات في 2011 لتطبيق LINE -وهو تطبيق دردشة على الهواتف الذكية يستخدمه أكثر من 200 مليون مستخدم عالميًا- سرعان ما حظيت LINE FRIENDS بشعبية جارفة، وحصلت شخصياتها الأصلية مثل BROWN و CONY و SALLY على حب الجماهير من جميع أنحاء العالم بفضل شخصياتها المرحة وجاذبيتها الرائعة.

ويمكن للاعبي ببجي موبايل تعزيز مظهرهم من خلال "الرفيق" الجديد والعناصر اللطيفة من LINE FRIENDS، بما يشمل مجموعات LINE FRIENDS Buddy SALLY و LINE FRIENDS Dragon SALLY Buddy Set وLINE FRIENDS Dragon BROWN Set و LINE FRIENDS Dragon CONY Set و LINE FRIENDS CHOCO Dress Set و LINE FRIENDS LEONARD Raincoat، هذا بالإضافة إلى أول دراجة نارية قابلة للترقية على الإطلاق LINE FRIENDS Lovey Dovey 2-Seat Motorcycle وغيرها الكثير. وستكون عناصر LINE FRIENDS متوفرةً حتى 3 مارس.

كما يسعد ببجي موبايل و LINE FRIENDS تقديم حدث "رويال باس" جديد، وهو Prize Path! بعد تنشيط النظام بإنفاق UC مرة واحدة، سيتمكن اللاعبون من فتح مهمات لكسب نقاط وكسب مكافآت LINE FRIENDS مميزة، بما يشمل الدراجة النارية ومجموعات الأزياء. كما سيحصل اللاعبون فوريًا على مجموعة LINE FRIENDS Dragon BROWN وLINE FRIENDS Dragon BROWN Cover فضلًا عن مكافآت أخرى تشمل الصور الرمزية من LINE FRIENDS والإطارات وبطاقات اللاعبين.

وبوسع اللاعبين أيضًا كسب المزيد من مكافآت LINE FRIENDS من خلال إكمال المهمات في حدث LINE FRIENDS Party المتاح حتى الثامن من فبراير.

ويتكرر هذا التعاون للمرة الثانية بين ببجي موبايل و LINE FRIENDS بعد التعاون الأول الذي أُقيم في 2021 واستمر لأربعة أسابيع متتالية من الأحداث والتحديات الرائعة.

تعاون ببجي موبايل و LINE FRIENDS متوفرٌ الآن حتى الثالث من مارس.